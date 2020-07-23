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Руслан Алехно: «Во время пандемии понял, что это время для меня лично настолько благоприятное»

23.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Пандемия для многих артистов поставила на паузу их творчество. Хотя мы видели, что во всём мире они активно проявляли себя в соцсетях, общались со своими поклонниками, многие демонстрировали чудеса акробатики, показывали, как заниматься физической культурой. Я знаю, что ты за это время записал достаточно большое количество песен, до которых до этого не доходили руки. Оказывается, не всё так плохо в пандемии?

Руслан Алехно, певец:
Ты знаешь, во время пандемии я для себя понял одно: что это время для меня лично настолько благоприятное. Первое – потому я его уделил своей семье.

Вадим Щеглов:
Именно по-другому взглянул на жизнь? Потому что вот Филипп Киркоров сказал, что у него произошла переоценка ценностей.

Руслан Алехно:
Да, я думаю, у многих произошла такая переоценка ценностей. Второе – я уделил время своей семье и дочери. Понимаешь? Она находилась в моей компании, я в её компании. Изо дня в день вот эти два с половиной месяца. Потому что, собственно говоря, так был построен режим моей жизни, что постоянно приходилось видеться короткое время. Вот, прилетая в Москву, улетая из Москвы, куда-то на каких-то мероприятиях семейных и так далее. И вот не хватает этого общения. Может быть, и моё с ней, и её со мной. И второй момент.

За какое-то время накопилось большое количество песен, которые были и куплены, и которые были в работе. И на сегодняшний день мы записали с композитором известным Олегом Шаумаровым – он выступает моим музыкальным продюсером – 8 новых песен. На одну из них мы сняли клип – ты, наверное, слышал эту песню. Она называется «Давай забудем». И в планах у нас в сентябре выпустить новый альбом.

Не в плане того, чтобы где-то его продавать. Знаешь, это сейчас неактуально. А для того, чтобы просто дарить его своим поклонникам, зрителям.

Вадим Щеглов:
Поставила ли пандемия шоу-бизнес на колени или некоторых артистов?

Руслан Алехно:
Ты понимаешь, в чём дело? Я, всё-таки, такой человек, благодаря моей супруге, она умеет экономить. Вот я не умею экономить.

Вадим Щеглов:
Она тоже из Бобруйска?

Руслан Алехно: «Во время пандемии понял, что это время для меня лично настолько благоприятное»

Руслан Алехно:
Она не из Бобруйска. И вот как раз у меня закончился тур перед пандемией. И собственно говоря, благодаря тому, что всё это произошло, мы прекрасно провели это время. Во время пандемии было несколько творческих проектов. Поэтому я не могу сказать, что на меня это повлияло так, что я сидел без работы.

Гастролей не было, да, я никуда не вылетал. Но я продолжал работать. Ты знаешь, во время пандемии многие мои коллеги большую часть времени проводили в онлайн-концертах. Ведь онлайн-концерты средств не приносят для существования. Это просто внимание.

Вадим Щеглов:
Футболисты могут играть при пустых трибунах и зарабатывать деньги, потому что по всему миру идут ставки, люди прикованы к телевизорам.

Руслан Алехно:
Конечно.

Вадим Щеглов:
Всё-таки, артисту важен контакт со зрителем.

Руслан Алехно:
Это самая главная, на мой взгляд, энергетика, которая присутствует на концертах, на выступлениях, и то, что, наверное, подпитывает меня лично. И я думаю, что и моих коллег тоже.

Также в интервью Руслан Алехно рассказал:

– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу

– о Бузовой, «Песнярах» и вкусах зрителей

– об участии в «Евровидении»

– каково петь под «фанеру»

– о своём райдере   

– почему белорусов любят за рубежом

Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Руслан Алехно, Вадим Щеглов

 
 
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