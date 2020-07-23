«Беларусь стала родной». Сестры Кручинкины - про смену гражданства, новых тренеров и своих избранников

Источник материала: Tut.by

Елена и Ирина Кручинкины перешли в белорусский биатлон в 2018 году, когда Домрачева и Скардино завершили карьеру, а федерация экстренно искала им замену. За два сезона красавицы-близняшки освоились на Кубке мира, стали своими в сборной Беларуси, а Елена даже успела завоевать золото ЧЕ в Раубичах и финишировать с красно-зеленым флагом. Какое место биатлонистки сегодня называют домом, за что благодарны Беларуси и почему они на самом деле очень разные — девушки рассказали журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Фото из инстаграма Ирины Кручинкиной

«В России карантинные меры были пожестче: людей в рупор просили оставаться дома»

— В этом году вы остались без традиционного пляжного отпуска. Расстроились?

Ирина: Конечно, планировали поездку на море. Но уже в начале весны стало понятно, что отпуск, вероятно, пройдет дома. Получилось провести в поселке у родителей почти месяц.

Елена: После постоянных разъездов на Кубке мира это даже счастье. Когда видишь родных и близких, никакого моря не нужно.

— Расскажите про место, которое вы называете домом.

Елена: Мы родились в Республике Мордовия, в поселке Смольный, который является национальным парком. Красивейшее место в лесу, где можно самому проложить разнообразные маршруты и тренироваться в удовольствие.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

До ближайшего крупного города — Саранска — ехать 60 километров. Правда, в этот раз в город почти не выбирались. В России карантинные меры были пожестче, чем в Беларуси. Даже по дороге в магазин милиция могла остановить и поинтересоваться, почему ты не дома.

Когда я шла из супермаркета, ко мне подошел сотрудник, спросил, что делаю на улице, и попросил не нарушать самоизоляцию, хоть я несла продукты в руках и было очевидно, что просто сходила за покупками.

Ирина: Друзья рассказывали, что в Саранске по городу даже ездили машины и людей в рупор просили оставаться дома. Весной на улицах было очень мало народу, а за нарушения правил выписывали штрафы.

— К кому вы сейчас приезжаете в Мордовию?

Елена: У нас очень большая семья. Помимо родителей, там живет наш родной брат, племянник Темка, тети, дяди, сестры. Стараемся со всеми повидаться, поделиться новостями, потому что в разъездах очень скучаем по близким.