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Топ-5 минских квартир с дизайнерским ремонтом, которые можно купить сейчас

23.07.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подобрали для вас пятерку стильных современных квартир в Минске. Объекты выглядят красиво, но и цены на них высокие: квадрат оценивают от 2180 до 4618 долларов. Вот, как выглядят эти апартаменты.

Трехкомнатная квартира на Ратомской

Стоимость квартиры — 220 тысяч долларов, квадратного метра — 2180 долларов. Общая площадь апартаментов — 100,9 кв.м.


Фото с сайта realt.by

Над дизайном интерьера работало архитектурное бюро REDO-STUDIO. В объявлении сказано, что это «уникальная для Беларуси квартира, выдержанная в строгом стиле и реализованная под авторским надзором».


Фото с сайта realt.by

В квартире — кухня гостиная, спальня, детская, две гардеробные комнаты, постирочная, большой санузел.


Фото с сайта realt.by

Апартаменты обставлены премиальной мебелью Vitra, Bo-Concept, Neisar, Nilson, Cassina. Здесь установлены дорогие сантехника Porcelanosa, Vitra, Villeroy & Boch, бытовая техника и кухонные аксессуары (Villeroy&Boch, WMF).


Фото с сайта realt.by

Известно также, что квартира декорирована картинами и скульптурами Юрия Алехно.


Фото с сайта realt.by

Однокомнатная квартира на Победителей

Стоимость квартиры — 230 тысяч долларов, квадратного метра — 4618 долларов. Общая площадь объекта — 49,8 кв.м.


Фото с сайта realt.by

В объявлении говорится, что это «эксклюзивная квартира, аналогов которой нет в республике. Полностью дизайнерский ремонт, все сделано руками мировых мастеров, мировых брендов и под индивидуальный заказ».


Фото с сайта realt.by

Апартаменты оформлены в спокойные нейтральные цвета, «дизайнерская плитка вылеплена руками мастера». На полу — дорогой паркет.


Фото с сайта realt.by

Кухня-гостиная — с выходом на балкон. В помещении установлены окна в пол.

В квартире есть бойлер, кондиционер, смонтированы теплые полы, установлена приточно-вытяжная вентиляция, протянуто оптоволокно. Есть видеодомофон и охранная сигнализация.


Фото с сайта realt.by

Вокруг дома — ухоженная территория с современной детской площадкой, охраняемым подземным паркингом и открытой гостевой стоянкой. В доме работают «бдительные консьержи».


Фото с сайта realt.by

Четырехкомнатная квартира на Первомайской

Стоимость квартиры — 260 тысяч долларов, квадратного метра — 2574 доллара. Общая площадь апартаментов — 101 кв.м.


Фото с сайта realt.by

Кухня совмещена с гостиной. Дом построен в 1952 году, в 2017 году делали его капитальный ремонт. Потолки в этой сталинке — 2,95 м.


Фото с сайта realt.by

В объявлении написано, что здесь «все новое, никто не жил. Квартира делалась под себя, продается исключительно в связи с переездом в другую страну».


Фото с сайта realt.by

В квартире — «отделка премиум класса, никаких натяжных потолков и обоев. Дизайнерский ремонт в соответствии с духом сталинки».


Фото с сайта realt.by

Дом расположен рядом с парком Победы и в шаговой доступности от метро. Вокруг — развитая инфраструктура.


Фото с сайта realt.by

Трехкомнатная квартира на Восточной

Стоимость квартиры — 289 тысяч долларов, квадратного метра — 2771 долларов. Общая площадь — 104,3 кв.м.


Фото с сайта realt.by

В квартире кухня совмещена с гостиной, есть два санузла, кладовая, две спальни, гардеробная, кабинет. Высота потолков — 2,7 м. «Шикарный панорамный вид с 21 этажа», — сказано в объявлении.


Фото с сайта realt.by

В объявлении также говорится, что в квартире сделан «свежий авторский ремонт для людей с хорошим вкусом, которые ценят качество и комфорт».

Потолки и стены окрашены «американской профессиональной краской. На полу — норвежский штучный паркет BOEN. Выполнена шумоизоляция. Установлена сантехника VILLEROY&BOCH.


Фото с сайта realt.by

Мебель изготовлена по индивидуальному заказу, пространство украшено антикварными предметами интерьера.


Фото с сайта realt.by

Возле дома — подземный паркинг, детские площадки, сквер, метро в шаговой доступности. В доме работает консьерж.


Фото с сайта realt.by

Трехкомнатная квартира на Филимонова

Стоимость квартиры — 299 тысяч долларов, квадратного метра — 3198 долларов. Общая площадь — 93,5 кв.м.


Фото с сайта realt.by

В квартире — 2 санузла, кухня, объединенная с гостиной, детская комната, спальня и кабинет. Высота потолков — 3,5 м.


Фото с сайта realt.by

Фотографии этой квартиры публиковали многие СМИ, в том числе мировые. Объект известен интересным дизайном интерьера, автор — Лера Брумина.


Фото с сайта realt.by

В объявлении квартира рекламируется как «яркие апартаменты для молодой семьи, расположенные в тихом, зеленом районе Минска».


Фото с сайта realt.by

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Теги: Минск
 
 
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