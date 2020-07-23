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Верховный суд принял решение насчёт регистрации Бабарико кандидатом в президенты

23.07.2020 17:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Верховный суд Беларуси решил не возбуждать гражданское дело по жалобам Виктора Бабарико на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает TUT.by.

В суде напомнили, что лицу, выдвинутому кандидатом в президенты, разрешается обжаловать решение Центризбиркома в течение трех дней с момента принятия решения. Жалобы же Бабарико на постановление ЦИК от 14 июля 2020 года подписаны им 17 июля 2020 года. И в тот же день направлены в Верховный суд. Это, считает суд, говорит о том, что экс-банкир пропустил установленный срок.

 
 
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Верховный суд Беларуси решил не возбуждать гражданское дело по жалобам Виктора Бабарико на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты. Об...
 
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