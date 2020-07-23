tut.by В определении сказано, что ч.5 ст.68/1 Избирательного кодекса предусмотрено, что лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, может обжаловать решение ЦИК в трехдневный срок со дня принятия решения, передает





— Таким образом, материальным законом установлен срок для реализации права на обжалование принятого Центральной комиссией постановления и порядок его исчисления. Этот срок является пресекательным и восстановлению не подлежит.





Из представленных материалов видно, что жалобы Бабарико В.Д. на постановление ЦИК от 14 июля подписаны заявителем 17 июля и в тот же день направлены в Верховный Суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико В.Д. определенного Избирательным кодексом срока.





При таких обстоятельствах правовые основания для принятия к рассмотрению жалоб Бабарико отсутствуют. В связи с этим в возбуждении дела следует отказать, — сказано в определении суда.





Определение вступает в законную силу немедленно и обжалованию (опротестованию) в апелляционном порядке не подлежит.









Напомним, 15 июля доверенное лицо Виктора Бабарико адвокат Максим Знак подал в Верховный суд жалобу на нерегистрацию, подписанную им от имени Бабарико.





Верховный суд отказал в возбуждении гражданского дела, объяснив это тем, что право на обжалование в суд отказа в регистрации кандидатом в президенты предоставлено законом только лицу, который выдвинут кандидатом в президенты.





21 июля в Верховный суд поступила жалоба, подписанная непосредственно Виктором Бабарико в СИЗО КГБ.





— Верховный суд подтвердил получение жалобы от Виктора Бабарико, отправленной спецсвязью СИЗО КГБ 17 июля. Жалоба считается поданной в пределах установленного трёхдневного срока, но во избежание недоразумений содержит ходатайство о восстановлении срока подачи, если суд посчитает его пропущенным. Ждем информацию о назначении дела к слушанию, — написал накануне у себя в Facebook Максим Знак.