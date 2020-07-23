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В Пуховичском районе мужчина погиб под колёсами грузового поезда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серьезная авария в Пуховичском районе. Под грузовой поезд Осиповичи – Минск попал житель поселка Дружный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчина погиб. Инцидент произошел возле остановочного пункта Новое Село.
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Новости Беларуси. Серьезная авария в Пуховичском районе. Под грузовой поезд Осиповичи – Минск попал житель поселка Дружный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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