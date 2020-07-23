Источник материала: Голас Сененшчыны

Прямая телефонная линия, прием граждан и встречи в трудовых коллективах: на Сенненщине с рабочим визитом побывала член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, депутат Витебского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Сенненскому избирательному округу Ирина Левкович.





Дорогу отремонтируют, песок подвезут

Визит получился насыщенным и продуктивным, а вопросы, поднятые сенненцами, не просто нашли живой отклик — депутатом, председателем райисполкома Игорем Морозом, председателем районного Совета депутатов Михаилом Вилюгой, представителями различных районных служб были проработаны пути решения проблем, волнующих жителей района. Так, разъяснения о том, какие меры будут приняты, чтобы навести порядок возле деревни Заветное, в ходе приема граждан получила старейшина населенного пункта. К слову, проблем она подняла сразу несколько: окоска территории, что располагается между деревней и озером, благоустройство местного пляжа, состояние дороги.

Что касается первого, то женщине тут же пояснили: работа по наведению порядка ведется, руководство совхоза им. Машерова пообещало помочь, где это возможно, обкосить участок. Во всяком случае, будет сделано все, чтобы потом сухостой не стал причиной пожара. Для того, чтобы благоустроить пляж на местном озере, сюда привезут еще песка. Правда, официально он не определен как место отдыха, но сельчане регулярно убирают, благоустраивают его. К слову, песок туда уже завозили, но его оказалось мало. Женщину заверили: привезут еще. А вот ремонт дороги, понятно, потребует времени. Определено, что произведут его до начала августа.





Конструктивный диалог

— Не хочу превратить нашу встречу в монолог, все-таки хочется услышать от вас: какие проблемы волнуют сельчан? – с этих слов Ирина Левкович начала разговор с сотрудниками Богушевского спиртзавода.

И проблемные вопросы, как оказалось, люди готовы задавать. Среди них – торговое обслуживание, уличное освещение, детские площадки. Пути решения некоторых из них нашли прямо в зале. Так, родители, чьи дети ходят в Яновский ДСБШ озабочены тем, что детская площадка здесь несколько устарела. Конечно, малышам хочется играть на современном игровом оборудовании. И родители готовы помочь его установить, учреждение образования, не отказывается от своего участия в этом деле. И, как позже озвучила директор школы Валентина Буракова, свою лепту намерена внести районная организация РОО «Белая Русь». Поддержали инициативу, а также пообещали помощь член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор спиртзавода. Такое вот общее хорошее дело.

На контроль взяла Ирина Левкович и вопрос обеспечения ассортиментного перечня в местном магазине. А также те, что прозвучали во время ее встречи с коллективом Богушевского КУПБО «Престиж». Подобное общение с населением дает возможность не только изучить ситуацию на местах. Такое партнерство населения, депутатов и исполнительной власти помогает на местном уровне снять целый ряд вопросов, которые волнуют людей.

Галина ЖУКОВА