А такое возможно? В Светлогорске за одну рыбку завели на браконьера уголовное дело

Может ли такое быть? Выяснял

Для такого исхода, когда за рыбешку могут завести уголовное дело, должны совпасть несколько факторов. Во-первых, мужчина должен был ловить незаконным способом. Во-вторых, его должны были поймать за этим некрасивым занятием. В-третьих, поймать не в первый раз. И четвёртый фактор, тоже очень важный – мужик должен быть упрямым.





Все эти обстоятельства сошлись воедино на светлогорском пенсионере, назовём его Василий.





Первое. Ловил он рыбу, цитата из протокола: «…запрещённым к применению орудием лова объячеивающего принципа действия, одинарным сетным экраном, привязанным к телескопическому удилищу…». Проще говоря, «косынкой». Её ещё иногда «телевизором» называют.





Второе. Застали Васю на месте преступления с поличным. С одинокой густерой в сетке.





Третье. Это повторное аналогичное нарушение, в прошлом году Василия уже привлекали к административной ответственности за незаконный лов рыбы.





Четвертое. Вася оказался на редкость несговорчивым, можно сказать, наглым мужиком. Своим неблаговидным делом он занимался на набережной Светлогорска, буквально под окнами здания Инспекции охраны животного и растительного мира. На неоднократные замечания граждан не реагировал, продолжал окунать сетку в воду.





В конце концов терпение инспекторов лопнуло. Упражнения упёртого пенсионера сняли на видео, составили протоколы, оформили документы и передали дело в Следственный комитет. Вред, причинённый природе, оценили в 27 рублей, саму рыбку – в 1,35 рубля. Следователь постановил: возбудить уголовное дело, принять его к производству и приступить к расследованию.









Статья 281 УК часть 1





«Добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами (незаконная добыча рыбы или других водных животных), совершенная в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом».