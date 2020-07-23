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В России ответили на угрозу Лукашенко выдворять иностранные СМИ из страны
23.07.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbc.ru
Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси, в том числе против высылки иностранных журналистов за критические публикации.
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Соловьев добавил, что не замечает в публикациях российских СМИ о президентской кампании в Беларуси призывов к массовым беспорядкам.
«Я таких призывов не замечаю, у каждого свое восприятие. Есть четкие юридические параметры в том, что касается призывов к массовым беспорядкам, – все это могут оценить юристы», — пояснил глава союза.
Ранее Александр Лукашенко
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Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси, в том числе против высылки иностранных журналистов за критические публикации.
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