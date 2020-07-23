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Новости экономики за 23.07.2020

23.07.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что происходит с ценами на рынке коммерческой недвижимости, какое место занимает Беларусь в рейтинге по количеству строящихся квартир в Европе и не растаяло ли белорусское мороженое по дороге в Китай?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

АРЕНДАТОРЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ АКТИВИЗИРУЮТСЯ

Поток покупателей в заведениях стрит-ритейла и торговых центрах постепенно восстанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аренда коммерческой недвижимости также отмечает оживление.

Новости экономики за 23.07.2020

Арендаторы больших площадей (до 3000 квадратов и более) по-прежнему с трудом могут найти себе свободные помещения. Это в первую очередь IT-компании. Что поделать, бизнес-центров класса А+ на всех не хватает.

Переход на удаленку сбил ажиотаж, но спрос остался. Аналитики обещают, что в ближайший год ситуацию выровняет приход на рынок новых бизнес-центров. Цены на аренду складов демонстрируют рост. Падение спроса на продукцию оставило товарные запасы на прежних площадях.

Предложение на продажу офисов, складов и торговой недвижимости в последние полтора года стабилизировалось. Это позволило избежать стремительного снижения цен. Продавцы держат цены, покупатели ждут снижения – никто не уступает.

МОЗЫРСКИЙ ЗЕФИР В КАЗАХСТАНЕ, А МОРОЖЕНОЕ – В ПЕКИНЕ

Мозырский зефир добрался до Казахстана. Туда отправили практически всю линейку продукции, выпускаемой на предприятии: зефир, мармелад, ирис, пастилу, конфеты. Сладости из Наровли знают в России, Украине, США, Азербайджане, Грузии.

Новости экономики за 23.07.2020

Новости экономики за 23.07.2020

В то же время белорусское мороженое начали продавать в магазинах Пекина. Это результат совместной работы посольства с китайскими импортерами по расширению ассортимента белорусского экспорта. Девять китайских торговых компаний готовы поставлять белорусское мороженое на прилавки китайских магазинов.

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Новости Беларуси. Что происходит с ценами на рынке коммерческой недвижимости, какое место занимает Беларусь в рейтинге по количеству строящихся квартир в Европе и...
 
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