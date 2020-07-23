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Погоня на М1: в милиции показали видео задержания подозреваемых в краже

23.07.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиционеры с погоней задерживали двоих мужчин, подозреваемых в совершении серии краж. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

21 июля на трассе М1 несколько экипажей ГАИ преследовали легковую Peugeot. Выяснилось, что милиционеры задерживали двоих мужчин, подозреваемых в совершении серии краж.

Накануне погони мужчины обворовали квартиру в Барановичах. С собой они унесли несколько золотых изделий, 650 долларов США, 170 злотых и 50 рублей. Ориентировку для задержания подозреваемых получили инспекторы поста ГАИ, через который те должны были ехать в Минск. Однако водитель иномарки проигнорировал требование об остановке. Во время погони нарушители начали выбрасывать похищенное и орудия преступления из окон машины.

В одной из деревень Дзержинского района 40-летнего и 45-летнего мужчин задержали, после чего водворили в ИВС. Следователи возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц с проникновением в жилище. Также в отношении водителя инспекторы составили несколько административных протоколов за нарушения ПДД.

Установлено, что в Барановичах мужчины действовали по следующей схеме: перед кражей позвонили в домофон и, убедившись в отсутствии людей в квартире, проникли в подъезд и провернули замок в дверях специальным инструментом. Сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Минской, Брестской и Гродненской областях.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Минской, Брестской и Гродненской областях.
 
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