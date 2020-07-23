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Задержан замдиректора Скидельского сахарного комбината (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Заместителя директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат» заключили под стражу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова
Мужчину задержали в Гродно 8 июля при получении взятки в размере 1950 рублей. Как сообщает СК, деньги ему были переданы «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию».
Мужчина в данный момент находится под стражей, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса. Сейчас оперативники проверяют обвиняемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уже стало известно о нескольких эпизодах получения им незаконных вознаграждений с 2015 года.
Дело передано в главное управление по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции центрального аппарата СК.
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Заместителя директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат» заключили под стражу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия...
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