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Президент Беларуси: «Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси»

23.07.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь в 2020 году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве. Об этом 23 июля заявил Президент на совещании с экономическим блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Теперь важно своевременно организовать уборочную кампанию и собрать выращенное без потерь. Отсюда и требование главы государства жёсткий контроль за качеством уборки и организация экспортных поставок сельхозпродукции.  

Президент Беларуси: «Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси. Если озимый ячмень сегодня по урожайности, сколько там в Гродненской области? 61 процент озимый ячмень, да он 20-30 центнеров у вас никогда не давал.  

120 тот, кто хорошо сработал. Так это озимый ячмень, вы ж посмотрите: стеной стоит тритикале, пшеница, рожь. Стена! Есть возможность восполнить те резервы, которые я за два последних года отдал в сельское хозяйство. У нас не было резервов, сегодня бери не хочу. Но если такой урожай, если подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так это должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств.  

И смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет. Это не дело, что мы вырастили хороший урожай и по десять центнеров с гектара оставим на поле. Поэтому министерству и вице-премьеру надо взять под жесточайший контроль качество уборки. Качество, Иван Иванович, вы знаете, что такое качество.  

Президент Беларуси: «Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси»

Президент Беларуси: «Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси»

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Новости Беларуси. Беларусь в 2020 году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве. Об этом 23 июля заявил Президент на совещании с экономическим блоком...
 
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