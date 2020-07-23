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Президент Беларуси: «Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь в 2020 году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве. Об этом 23 июля заявил Президент на совещании с экономическим блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь важно своевременно организовать уборочную кампанию и собрать выращенное без потерь. Отсюда и требование главы государства – жёсткий контроль за качеством уборки и организация экспортных поставок сельхозпродукции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
120 тот, кто хорошо сработал. Так это озимый ячмень, вы ж посмотрите: стеной стоит тритикале, пшеница, рожь. Стена! Есть возможность восполнить те резервы, которые я за два последних года отдал в сельское хозяйство. У нас не было резервов, сегодня – бери не хочу. Но если такой урожай, если подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так это должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств.
И смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет. Это не дело, что мы вырастили хороший урожай и по десять центнеров с гектара оставим на поле. Поэтому министерству и вице-премьеру надо взять под жесточайший контроль качество уборки. Качество, Иван Иванович, вы знаете, что такое качество.
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Новости Беларуси. Беларусь в 2020 году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве. Об этом 23 июля заявил Президент на совещании с экономическим блоком...
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