ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зачем белорусы идут в бизнесмены?

23.07.2020 18:02 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

При этом среди молодежи 18-24 лет больше процент тех, кто готов начать свое дело, чем в других возрастных категориях. Большинство потенциальных предпринимателей имеют среднее и среднее специальное образование, а среди устоявшихся бизнесменов – высшее. В Беларуси в бизнес мужчин уходит больше, чем женщин.

С этими и другими результатами исследований предпринимательской активности в Беларуси в рамках Глобального мониторинга предпринимательства (май-июнь 2019 года), познакомила научный сотрудник BEROC Мария Акулова в ходе онлайн -презентации. Анализ подготовили Центр экономических исследований BEROC и Международная финансовая корпорация.

В двух опросах (трудоспособного населения (APS) и Национального экспертного опроса (NES) в Беларуси) участвовали 2001 трудоспособный респондент в возрасте 18-64 года и 37 экспертов. Исследователи проанализировали различные аспекты белорусского предпринимательства и отметили некоторые его особенности.

Так, в частности, национальное восприятие предпринимательства в Беларуси характеризуется тем, что:
  • большинство предпочло бы равный уровень жизни;
  • предпринимательство считается привлекательным карьерным выбором;
  • высок статус предпринимателя в обществе;
  • темы предпринимательства положительно освещаются в СМИ.

Эксперт отмечает низкий уровень предпринимательских намерений среди непредпринимателей (6,6%), в то время как в среде предпринимателей – 47%.

Фото: Myfin.by

Финансовая составляющая является для большинства основной причиной ведения частного бизнеса в Беларуси (по опросам респондентов - от 50% до 75%). А семейные традиции и улучшение мира по мотивации на третьем-четвертом планах (от 17% до 23%).

Кроме нехватки финансов (38%), часть белорусов (около 19%) считают препятствиями для открытия бизнеса неблагоприятные условия ведения бизнеса и отсутствие уверенности в своих силах.

Интересно, что, как отмечено в исследовании, оптимизм в отношении условий ведения бизнеса в Беларуси не всегда ведет к росту предпринимательских намерений.

Закрывают свой бизнес белорусы, когда это вынужденное решение, либо поиск лучших возможностей.

В Беларуси мужчин больше, чем женщин и среди начинающих предпринимателей (6,4% против 5,2%), и среди устоявшихся (3,4% против 2%).

Но этот разрыв в нашей стране не столь значителен, как, например, в Латвии, где 19,6% мужчин против 11,3% женщин среди начинающих и 16,7% против 9,2% - среди предпринимателей «со стажем». В России соответственно: 10,2% против 8,6% и 6,6% против 3,7%, а в Польше почти равный процент мужчин и женщин: 5.7% против 5,1% и 13% против 12,5%.

Что это значит?

Эксперт отмечает важность мер по развитию молодежного предпринимательства. Что касается предпринимательской активности, в Беларуси потенциальных предпринимателей больше всего среди 18-24-летних людей (20,2%) и в возрасте 25-34 года(17,5%), а ранних предпринимателей - среди 25-34-летних.

Также, как считают исследователи, «более высокий уровень образования повышает шансы бизнеса на устойчивость и выживание в условиях шоков».

По результатам опроса также констатируется, что с ростом доходов повышается и предпринимательская активность.

Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство белорусов, которые открывают и расширяют свой бизнес в стране, нацелены прежде всего на более высокий доход (около 50%) и рост благосостояния (около 75%)....
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси: «Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика