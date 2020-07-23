Зачем белорусы идут в бизнесмены?

Источник материала: Myfin

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При этом среди молодежи 18-24 лет больше процент тех, кто готов начать свое дело, чем в других возрастных категориях. Большинство потенциальных предпринимателей имеют среднее и среднее специальное образование, а среди устоявшихся бизнесменов – высшее. В Беларуси в бизнес мужчин уходит больше, чем женщин.

С этими и другими результатами исследований предпринимательской активности в Беларуси в рамках Глобального мониторинга предпринимательства (май-июнь 2019 года), познакомила научный сотрудник BEROC Мария Акулова в ходе онлайн -презентации. Анализ подготовили Центр экономических исследований BEROC и Международная финансовая корпорация.

В двух опросах (трудоспособного населения (APS) и Национального экспертного опроса (NES) в Беларуси) участвовали 2001 трудоспособный респондент в возрасте 18-64 года и 37 экспертов. Исследователи проанализировали различные аспекты белорусского предпринимательства и отметили некоторые его особенности.

большинство предпочло бы равный уровень жизни;

жизни; предпринимательство считается привлекательным карьерным выбором;

высок статус предпринимателя в обществе;

предпринимателя в обществе; темы предпринимательства положительно освещаются в СМИ.

Так, в частности, национальное восприятие предпринимательства в Беларуси характеризуется тем, что:

Эксперт отмечает низкий уровень предпринимательских намерений среди непредпринимателей (6,6%), в то время как в среде предпринимателей – 47%.

Фото: Myfin.by

Финансовая составляющая является для большинства основной причиной ведения частного бизнеса в Беларуси (по опросам респондентов - от 50% до 75%). А семейные традиции и улучшение мира по мотивации на третьем-четвертом планах (от 17% до 23%).

Кроме нехватки финансов (38%), часть белорусов (около 19%) считают препятствиями для открытия бизнеса неблагоприятные условия ведения бизнеса и отсутствие уверенности в своих силах.

Интересно, что, как отмечено в исследовании, оптимизм в отношении условий ведения бизнеса в Беларуси не всегда ведет к росту предпринимательских намерений.

Закрывают свой бизнес белорусы, когда это вынужденное решение, либо поиск лучших возможностей.

В Беларуси мужчин больше, чем женщин и среди начинающих предпринимателей (6,4% против 5,2%), и среди устоявшихся (3,4% против 2%).

Но этот разрыв в нашей стране не столь значителен, как, например, в Латвии, где 19,6% мужчин против 11,3% женщин среди начинающих и 16,7% против 9,2% - среди предпринимателей «со стажем». В России соответственно: 10,2% против 8,6% и 6,6% против 3,7%, а в Польше почти равный процент мужчин и женщин: 5.7% против 5,1% и 13% против 12,5%.

Что это значит?

Эксперт отмечает важность мер по развитию молодежного предпринимательства. Что касается предпринимательской активности, в Беларуси потенциальных предпринимателей больше всего среди 18-24-летних людей (20,2%) и в возрасте 25-34 года(17,5%), а ранних предпринимателей - среди 25-34-летних.

Также, как считают исследователи, «более высокий уровень образования повышает шансы бизнеса на устойчивость и выживание в условиях шоков».

По результатам опроса также констатируется, что с ростом доходов повышается и предпринимательская активность.