ГАИ Гродненской области на выходных работает в усиленном режиме: будут выявлять нетрезвых водителей

Источник материала: Вороновская газета





В последнее время на Гродненщине обострилась проблема нетрезвых водителей за рулем. С начала года от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения было отстранено 1030 водителей.

Также участились случаи совершения ДТП в нетрезвом состоянии . За полгода в автомобильных авариях погибли 3 человека, еще 21 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГАИ региона.

С 24 по 28 июля Госавтоинспекция Гродненской области проведет комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.

В выходные дни сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено местам отдыха и загородным дорогам.

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