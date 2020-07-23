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ГАИ Гродненской области на выходных работает в усиленном режиме: будут выявлять нетрезвых водителей

23.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГАИ Гродненской области на выходных работает в усиленном режиме: будут выявлять нетрезвых водителей

В последнее время на Гродненщине обострилась проблема нетрезвых водителей за рулем. С начала года от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения было отстранено 1030 водителей.

Также участились случаи совершения ДТП в нетрезвом состоянии. За полгода в автомобильных авариях погибли 3 человека, еще 21 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГАИ региона.

С 24 по 28 июля Госавтоинспекция Гродненской области проведет комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.

В выходные дни сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено местам отдыха и загородным дорогам.

https://grodnonews.by/

 
 
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В последнее время на Гродненщине обострилась проблема нетрезвых водителей за рулем. С начала года от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения...
 
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