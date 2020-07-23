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ГАИ Гродненской области на выходных работает в усиленном режиме: будут выявлять нетрезвых водителей
23.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В последнее время на Гродненщине обострилась проблема нетрезвых водителей за рулем. С начала года от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения было отстранено 1030 водителей.
Также участились случаи совершения ДТП
С 24 по 28 июля Госавтоинспекция Гродненской области проведет комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.
В выходные дни сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено местам отдыха и загородным дорогам.
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В последнее время на Гродненщине обострилась проблема нетрезвых водителей за рулем. С начала года от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения...
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