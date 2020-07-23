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В Минске открылся новый детский сад №571. Как он выглядит изнутри и когда примет первых дошколят?
Источник материала: ОНТ
Недавно в Минске открылся новый детский сад. Его очень не хватало местному микрорайону, где в основном живут молодые семьи. Наша съёмочная группа не могла проехать мимо.
Анастасия Хамраева знает каждый уголок этого здания. Ведь здесь она проводит дни напролёт. Обычное дело для заведующей детским садом, который вот-вот впервые распахнёт свои двери для самых маленьких горожан.
14 групп, рассчитанных на 265 малышей, – масштаб для садика немаленький. Да и само здание большое – 5,5 тыс. квадратных метров. Трудно поверить, но его возвели очень быстро – всего за год. Чтобы новоселье случилось к новому учебному году, старались все. От заказчика – УКСа Мингорисполкома до генподрядчика – четвёртого «Стройтреста».
Внутри детского царства тоже всё продумано до мелочей. Ведь что ни говори, а садик для дошколят – второй дом. Здесь мальчики и девочки будут проводить много времени: играть, дружить, расти и узнавать новое. А помогут в этом яркий декор, функциональное оборудование, множество разных игрушек и полезных вещей.
Кроме таких групповых зон в детском саду есть и общие – для всех воспитанников. Это просторный бассейн, современный компьютерный класс и специальная комната, где дети будут знакомиться с правилами дорожного движения. Ну и какой же садик без спортивного зала с мячами и скакалками?
Заниматься образованием малышей будут воспитатели, преподаватели музыки и физкультуры, дефектологи и психологи – всего порядка 40 специалистов. Это не считая нянечек, поваров, медиков и технического персонала. А первые дошколята переступят порог нового детсада уже 17 августа.
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Недавно в Минске открылся новый детский сад. Его очень не хватало местному микрорайону, где в основном живут молодые семьи. Наша съёмочная группа не могла проехать...
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