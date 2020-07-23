Новый скандал? Теперь Шепелев должен заплатить 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Пресненский суд в ходе разбирательства обязал телеведущего выплатить Ольге и Владимиру Фриске треть от задолженности (21,6 млн руб.), которую с них взыскали в пользу благотворительной организации Русфонд, .





Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака. Ответчиками по иску тогда выступали Ольга и Владимир, сам Шепелев и их общий с Фриске сын Платон. В итоге задолженность погасили родители исполнительницы.





После этого они потребовали, чтобы Шепелев, с которым остался жить Платон, вернул им треть от денег, которые были уплачены фонду. В свою очередь сам Шепелев предъявил теще и тестю ответные материальные требования в размере 10,1 млн руб. — треть от 21,6 млн руб. вместе с набежавшими за это время процентами. С точки зрения телеведущего, эти деньги должны принадлежать несовершеннолетнему Платону.

Пресненский суд рассматривал обе претензии в одном процессе. В ходе заседания выяснилось, что Шепелев предложил родителям Фриске мировое соглашение, однако те отказались.





mk.ru «Мы верили, что все деньги были потрачены на нужды Жанны. Факт снятия денег за две недели до смерти Жанны был установлен только Перовским судом. Тогда же Шепелев узнал и то, что родители Жанны их «сберегли для внука», — заявил представитель телеведущего, пишет





Мать певицы на прошлом заседании суда утверждала, что сняла эти деньги по просьбе дочери, а та их потратила по своему усмотрению. «С декабря 2014 года Жанна была неходячей, а с марта 2015-го была в коме. Как они могли передать эти деньги Жанне, если она не могла за себя отвечать?» — возразил адвокат Шепелева. Он добавил, что родители Фриске держали эти деньги у себя. Но приставы не нашли их ни на счетах родителей, ни на счетах певицы.





Дмитрий Шепелев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)





В итоге, выслушав представителей обеих сторон, Пресненский суд вынес решение в пользу родителей певицы.

Акцию помощи Жанны Фриске, которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга, организовали в январе 2014 года на «Первом канале». По его просьбе Русфонд предоставил для сбора пожертвований банковский счет, на который поклонники певицы перечислили 69 млн руб. Из этой суммы организация перевела 11 млн руб. на оплату больничных счетов Фриске, а еще 32,6 млн руб. по желанию певицы были направлены на лечение девяти онкобольных детей.





После смерти певицы ее родственники отказались вернуть оставшиеся деньги, после чего Русфонд обратился в суд. В мае 2017-го Перовский суд Москвы удовлетворил иск. Так как этих денег на счетах родственников не оказалось, взыскание было обращено на загородную недвижимость, унаследованную ими после смерти певицы. Когда взыскание было обращено еще и на квартиру, родители попросили остановить этот процесс и заплатили оставшуюся сумму наличными.



