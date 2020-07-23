В Бресте официально утверждено название новой улицы - «Бориса Маслова»

Источник материала: Виртуальный Брест

Участку автодороги, которая начинается от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной, проходит вдоль парка 1000-летия, у забора воинской части 38 бригады, недалеко от братской могилы лагеря для военнопленных «Ревир» и доходит до улицы Ковельской официально присвоено название - «улица Бориса Маслова».





В Брестский городской исполнительный комитет от ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и городского совета ветеранов войны и труда поступили ходатайства — в год 75-летия освобождения г.Бреста от немецко-фашистских захватчиков увековечить память защитника Брестской крепости, начальника военного госпиталя Госпитального острова военврача II ранга Маслова Бориса Алексеевича и назвать улицу в городе Бресте его именем.





Военврач ІІ ранга Маслов Борис Алексеевича (1904-1952) в июне 1941 г. начальник Брестского военного госпиталя на Волынском укреплении, организовал эвакуацию раненных в казематы Брестской крепости и спасал их жизни. Участник боев на Волынском укреплении.

24 июня 1941 г. взят в плен, был врачом и узником лагеря для военнопленных “Ревир” в Южном городке, бежал, воевал в Красной Армии. В 1943-1944 гг. –начальник санслужбы партизанского отряда им. Б.Хмельницкого в Ровенской области в Украине.

В феврале 1944 г. партизанский отряд соединился с регулярными частями Красной Армии. С этого времени Б.А. Маслов на фронте. Ему было присвоено воинское звание «майор медицинской службы», он заведовал полевым госпиталем для легкораненых I Украинского фронта.

После войны Б.A. Маслов жил и работал в г.Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Там он возглавлял крупный военный госпиталь. В 1948 г. по состоянию здоровья и в связи с доносами уволился в запас. Как считал сам Б.А.Маслов, причина доносов была в том, что он «…Не мог спокойно смотреть на недостатки в работе и поведении людей…».

По доносу был арестован 10 июля 1948 г. Приговором Военного Трибунала в октябре 1948 г. Б.А. Маслов был осуждён по ст.54-I»б», 54-10 ч.1 Уголовного кодекса Украинской ССР к 20 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества, с лише­нием воинского звания «майор медицинской службы» запаса, наград: трёх медалей «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны I степени», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В приговоре, за что же осудили Бориса Алексеевича, написано: «Признать Маслова виновным в измене Родине и проведении антисоветской агитации, проявившихся в резких высказываниях против Советской власти, восхвалении польской и немецко-фашисткой армий, в антисемитизме…».

Борис Алексеевич был помещен в трудовой лагерь в Красноярском крае, являлся начальником госпиталя этого лагеря, где убит заключенным в 1952 г.

Спустя 16 лет, 16 апреля 1964 года постановлением Военной Коллегии Верховного Суда СССР приговор Военного Трибунала был от­менён «…в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и дело прекращено за отсутствием состава преступления…».

Обстоятельства гибели Б.А.Маслова стали известны после публикации на электронном сайте газеты статьи А.Каркатадзе «Жизнь не по маслу… Но по правде» в газете «Медицинский вестник» в июле 2010 г. Выдержки из этой статьи заведующего филиалом «5 форт» ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александра Каркатадзе представлены в данной информации.

Откликнулся бывший несовершеннолетний заключенный, осужденный по сфабрикованному обвинению на 15 лет исправительно-трудовых лагерей Юрий Михайлович Рязанов – известный российский писатель-прозаик, который в 1950-1952 гг. находился в заключении в одном лагере с военврачом Б.А.Масловым. Свои воспоминания он отправил в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Юрий Михайлович писал, что и в сталинском лагере военврач Маслов сохранял несгибаемый дух и верность врачебному долгу: «Я удивлялся и восхищался отвагой доктора… Доктор Маслов ни у кого ничего не брал. Такие попытки взяточничества, согласно слухам, заканчивались скандалами. В общем, все в лагере знали, что Борис Алексеевич взяток не берёт и его «не купишь». Никаких «положенных половин» он блатным не отдавал, а когда те лезли к нему в кабинет с требованиями и просьбами освободить от труда, отвечал весьма резко. Не позволял он грабить (половинить) продуктовые посылки больных… По моим впечатлениям, Борис Алексеевич обладал независимым и твёрдым характером и отстаивал часто не столько свои, но те крохи законного, без чего не могли обойтись больные заключённые…

Маслов не признавал ничего и никого из мрази в зековском бушлате и в погонах – поступал по-человечески. Для него существовал единственный авторитет – Человек и его здоровье. И только им он служил верой и правдой. Хотя прекрасно знал, что его может ждать за такое поведение…

Его убил Толик Стропила ударом пики в спину, по-бандитски. «Блатная благодарность» за всё доброе. Случилось злодейство во время утреннего приёма больных в марте 1952 года. То, чего не удалось сделать врагам со свастиками на рукавах – смерть неоднократно обходила бойца и партизана Маслова – очень легко добились во всесоюзной «мясорубке»: они убили Героя, оклеветанного и беззащитного, как и миллионы других, ввергнутых в советские концлагеря…».

Так, спустя почти 60 лет после гибели, стали известны трагические обстоятельства смерти Бориса Алексеевича Маслова в лагере № 1 «Черногорскстроя МВД СССР». Успев рассказать о тайне гибели врача, менее чем через год, в сентябре 2011 г. ушёл из жизни писатель Юрий Михайлович Рязанов.