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В Бресте официально утверждено название новой улицы - «Бориса Маслова»
23.07.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Участку автодороги, которая начинается от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной, проходит вдоль парка 1000-летия, у забора воинской части 38 бригады, недалеко от братской могилы лагеря для военнопленных «Ревир» и доходит до улицы Ковельской официально присвоено название - «улица Бориса Маслова».
В Брестский городской исполнительный комитет от ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и городского совета ветеранов войны и труда поступили ходатайства — в год 75-летия освобождения г.Бреста от немецко-фашистских захватчиков увековечить память защитника Брестской крепости, начальника военного госпиталя Госпитального острова военврача II ранга Маслова Бориса Алексеевича и назвать улицу в городе Бресте его именем.
Военврач ІІ ранга Маслов Борис Алексеевича (1904-1952) в июне 1941 г. начальник Брестского военного госпиталя на Волынском укреплении, организовал эвакуацию раненных в казематы Брестской крепости и спасал их жизни. Участник боев на Волынском укреплении.
24 июня 1941 г. взят в плен, был врачом и узником лагеря для военнопленных “Ревир” в Южном городке, бежал, воевал в Красной Армии. В 1943-1944 гг. –начальник санслужбы партизанского отряда им. Б.Хмельницкого в Ровенской области в Украине.
В феврале 1944 г. партизанский отряд соединился с регулярными частями Красной Армии. С этого времени Б.А. Маслов на фронте. Ему было присвоено воинское звание «майор медицинской службы», он заведовал полевым госпиталем для легкораненых I Украинского фронта.
После войны Б.A. Маслов жил и работал в г.Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Там он возглавлял крупный военный госпиталь. В 1948 г. по состоянию здоровья и в связи с доносами уволился в запас. Как считал сам Б.А.Маслов, причина доносов была в том, что он «…Не мог спокойно смотреть на недостатки в работе и поведении людей…».
По доносу был арестован 10 июля 1948 г. Приговором Военного Трибунала в октябре 1948 г. Б.А. Маслов был осуждён по ст.54-I»б», 54-10 ч.1 Уголовного кодекса Украинской ССР к 20 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества, с лишением воинского звания «майор медицинской службы» запаса, наград: трёх медалей «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны I степени», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В приговоре, за что же осудили Бориса Алексеевича, написано: «Признать Маслова виновным в измене Родине и проведении антисоветской агитации, проявившихся в резких высказываниях против Советской власти, восхвалении польской и немецко-фашисткой армий, в антисемитизме…».
Борис Алексеевич был помещен в трудовой лагерь в Красноярском крае, являлся начальником госпиталя этого лагеря, где убит заключенным в 1952 г.
Спустя 16 лет, 16 апреля 1964 года постановлением Военной Коллегии Верховного Суда СССР
Обстоятельства гибели Б.А.Маслова стали известны после публикации на электронном сайте газеты статьи А.Каркатадзе «Жизнь не по маслу… Но по правде» в газете «Медицинский вестник» в июле 2010 г. Выдержки из этой статьи заведующего филиалом «5 форт» ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александра Каркатадзе представлены в данной информации.
Откликнулся бывший несовершеннолетний заключенный, осужденный по сфабрикованному обвинению на 15 лет исправительно-трудовых лагерей Юрий Михайлович Рязанов – известный российский писатель-прозаик, который в 1950-1952 гг. находился в заключении в одном лагере с военврачом Б.А.Масловым. Свои воспоминания он отправил в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Юрий Михайлович писал, что и в сталинском лагере военврач Маслов сохранял несгибаемый дух и верность врачебному долгу: «Я удивлялся и восхищался отвагой доктора… Доктор Маслов ни у кого ничего не брал. Такие попытки взяточничества, согласно слухам, заканчивались скандалами. В общем, все в лагере знали, что Борис Алексеевич взяток не берёт и его «не купишь». Никаких «положенных половин» он блатным не отдавал, а когда те лезли к нему в кабинет с требованиями и просьбами освободить от труда, отвечал весьма резко. Не позволял он грабить (половинить) продуктовые посылки больных… По моим впечатлениям, Борис Алексеевич обладал независимым и твёрдым характером и отстаивал часто не столько свои, но те крохи законного, без чего не могли обойтись больные заключённые…
Маслов не признавал ничего и никого из мрази в зековском бушлате и в погонах – поступал по-человечески. Для него существовал единственный авторитет – Человек и его здоровье. И только им он служил верой и правдой. Хотя прекрасно знал, что его может ждать за такое поведение…
Его убил Толик Стропила ударом пики в спину, по-бандитски. «Блатная благодарность» за всё доброе. Случилось злодейство во время утреннего приёма больных в марте 1952 года. То, чего не удалось сделать врагам со свастиками на рукавах – смерть неоднократно обходила бойца и партизана Маслова – очень легко добились во всесоюзной «мясорубке»: они убили Героя, оклеветанного и беззащитного, как и миллионы других, ввергнутых в советские концлагеря…».
Так, спустя почти 60 лет после гибели, стали известны трагические обстоятельства смерти Бориса Алексеевича Маслова в лагере № 1 «Черногорскстроя МВД СССР». Успев рассказать о тайне гибели врача, менее чем через год, в сентябре 2011 г. ушёл из жизни писатель Юрий Михайлович Рязанов.
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Участку автодороги, которая начинается от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной, проходит вдоль парка 1000-летия, у забора воинской части...
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