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Тихановская ехала на митинг, но её машину остановили силовики

23.07.2020 19:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская ехала в Борисов, чтобы там вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало выступить перед местными жителями. Но на трассе, в 50 километрах от Минска, патруль ГАИ остановил ее машину, в которой также находилась Колесникова. Идет проверка документов.

Всего остановлены три автомобиля с представителями команды Тихановской. Подробности рассказала Ольга Ковалькова в Facebook. По ее словам, часть команды отправилась в Борисов электричками.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская ехала в Борисов, чтобы там вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало выступить перед местными жителями. Но на...
 
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