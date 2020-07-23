Тихановская ехала на митинг, но её машину остановили силовики

Источник материала: KYKY

Кандидат в президенты Светлана Тихановская ехала в Борисов, чтобы там вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало выступить перед местными жителями. Но на трассе, в 50 километрах от Минска, патруль ГАИ остановил ее машину, в которой также находилась Колесникова. Идет проверка документов.

Всего остановлены три автомобиля с представителями команды Тихановской. Подробности рассказала Ольга Ковалькова в Facebook. По ее словам, часть команды отправилась в Борисов электричками.