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Зарембюк: Ожидается новая волна эмиграции из Беларуси в Польшу

23.07.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алесь Зарембюк, руководитель фонда «Беларуский дом в Варшаве», рассказывает Polskie Radijo о причинах эмиграции беларусов в Польшу.

Зарембюк: Ожидается новая волна эмиграции из Беларуси в Польшу
Алесь Зарембюк, фото: Анна Возьняк
9 августа в Беларуси пройдут выборы Президента. Однако без участия ряда известных политиков. Несмотря на то, что сотни тысяч белорусов подписались за их выдвижение, Центризбирком страны не утвердил их в статусе кандидатов. Акции протеста после этого прошли не только в Беларуси, но и среди белорусов по всему миру. В столице Польши их организовывал среди прочих фонд «Беларуский дом в Варшаве», руководителем которого является Алесь Зарембюк. Он десять лет назад эмигрировал из Беларуси в Польшу. Его путь лежал через Россию и Украину. Молодой политик, побывший на родине депутатом райсовета в родном городе Мосты, недалеко от границы с Польшей, намеревавшийся баллотироваться в депутаты Гродненского облсовета — местного парламента региона на границе с Польшей, по его словам, стал жертвой преследования КГБ Беларуси. И вынужден был срочно покинуть родину. Это было в 2010 году:



КГБ меня хотело изолировать, сделать все возможное, чтобы я уехал из Беларуси. Пожив несколько недель в Киеве, я в апреле 2010 года уехал в Польшу. В Варшаве остановился у сестры, которая в то время училась в столице Польше в Академии искусств по программе польского правительства им. Константина Калиновского (уроженец беларуско-польского пограничья, один из лидеров восстания 1863-1864 годов в Литве и Белоруссии. — Ред.), направленной на поддержку белорусов, пострадавших от политических репрессий еще в 2006 году, во время «Плошчы» — беларуского аналога Майдана. Я думал, что побуду лишь какое-то время в Варшаве. Но ситуация не менялась.

Сейчас, спустя десять лет, в 2020 году, Алесь Зарембюк ожидает очередной волны таких, как он, эмигрантов в Польшу. Общественный деятель рассказывает о своей жизни в Польше:

Я получил в Польше политическое убежище. В апреле 2010 года исполнилось ровно десять лет, как я уехал из Беларуси. Из Варшавы домой мне ехать 3–3,5 часа. Но я не могу поехать к родителям.

Алесь Зарембюк так и не решается поехать в Беларусь, несмотря на то, что, как он узнал еще в 2016 году, его дело в КГБ было еще ранее закрыто за отсутствием состава преступления. Но за событиями в Беларуси Алесь Зарембюк пристально следит и предсказывает, что из-за сложившейся за восточной границей Польши экономической и политической ситуации волна эмиграции белорусов не остановится:

Белорусское общество устало от 26 лет правления Александра Лукашенко, от отсутствия перемен. Это подтверждает большая волна экономической, интеллектуальной эмиграции в последние три года. В Варшаве сейчас живет несколько десятков тысяч белорусов, которые уступают по количеству лишь украинцам, а на втором месте вьетнамцы. Количество студентов из Беларуси с 2012 года выросло в четыре раза — с трех тысяч до 12 тысяч человек. С 1995 года в Беларуси не было демократических выборов, и белорусы таким образом голосуют — эмиграцией.

Почему беларусы предпочитают эмигрировать в Польшу? Объясняет Алесь Зарембюк:

Польша это соседняя страна, член НАТО и ЕС, которая провела демократические, успешные экономические реформы. Даже дети беларуских чиновников приезжают учиться в Польшу. Потому что с беларуским дипломом перспективы ограничены. А польские дипломы — это европейские дипломы, признаваемые от Белостока до Лиссабона.

Беларусам польский язык понятен, страна близка, у нас общая история. Все это привлекает белорусов в Польшу.

В 2011 году был создан фонд «Беларуский дом в Варшаве». Алесь Зарембюк рассказывает о его истории и современной деятельности:


Фонд «Беларуский дом в Варшаве» начал работу 26 сентября 2011 года. Он возник в результате соглашения белорусских политиков — Александра Милинкевича и Андрея Санникова. Я представлял движение Милинкевича. После репрессий властей Беларуси против политических оппонентов в 2010 году мы провели конференцию в польском парламенте, а затем поняли, что нужно по этим проблемам профессионально работать с международным сообществом, с Польшей, как соседом, самой большой страной среди «новых» членов ЕС. «Белорусский дом в Варшаве» начал строить мосты между Польшей и Беларусью. Мы проводим молодежные обмены, привозим из Беларуси в Польшу предпринимателей, студентов, историков, учителей, знакомим их с польским опытом политических и экономических трансформаций, работаем с белорусской диаспорой в Варшаве.
 
 
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Алесь Зарембюк, руководитель фонда «Беларуский дом в Варшаве», рассказывает Polskie Radijo о причинах эмиграции беларусов в Польшу.
 
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