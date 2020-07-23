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На велосипедах, и на теплоходе. Участники проекта «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» побывали на Августовском канале и Гродненском укрепрайоне

23.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На велосипедах, и на теплоходе. Участники проекта «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» побывали на Августовском канале и Гродненском укрепрайоне

Свой путь молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» начал в Витебске 18 июля. За 7 дней состав преодолел более тысячи километров и остановился в 9 прекрасных городах Беларуси: Витебск – Шклов – Могилев – Гомель – Пинск – Брест. Очередной – седьмой – точкой пути стал Гродно.

На велосипедах, и на теплоходе. Участники проекта «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» побывали на Августовском канале и Гродненском укрепрайоне

Программа у участников проекта была насыщенная, весь день расписан по минутам. Одной из локаций на земле Принеманского края стал Августовский канал. Водную жемчужину Гродненщины в список включили не случайно. Молодежь активно помогала реконструировать жемчужину региона – 7 апреля 2005 года Президент Республики Беларусь подписал Указ № 166, в соответствии с которым, работы по реконструкции части Августовского канала были объявлены молодежной стройкой.

На велосипедах, и на теплоходе. Участники проекта «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» побывали на Августовском канале и Гродненском укрепрайоне
На велосипедах, и на теплоходе. Участники проекта «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» побывали на Августовском канале и Гродненском укрепрайоне

– Августовский канал – это уникальное место, которое сочетает в себе самобытный колорит и историческое наследие. Нельзя не показать его ребятам из других областей. Это действительно гордость нашего региона, – отметила первый секретарь Гродненского ОК ОО «БРСМ» Анна Саросек.

На велосипедах, и на теплоходе. Участники проекта «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» побывали на Августовском канале и Гродненском укрепрайоне

Молодежный поезд собрал в своем составе самых лучших представителей молодежи со всей страны. В путь отравились делегации из каждой области Беларуси, среди них и 11 гродненских ребят. Все путешественники были воодушевлены тем, что Августовский канал попал на карту маршрута молодежного поезда.

На велосипедах, и на теплоходе. Участники проекта «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» побывали на Августовском канале и Гродненском укрепрайоне

– У меня и других ребят масса впечатлений. Это замечательный проект, который позволяет лучше познакомиться со страной, в которой ты родился, увидеть ее новые грани. Я много с кем познакомился, как и все ребята, в принципе. В Гродно я уже бывал, но каждый раз приезжая, я нахожу что-то новое, открываю другие стороны этого прекрасного города, – поделился представитель делегации Барановичского государственного университета Егор Скуратович.

На велосипедах, и на теплоходе. Участники проекта «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» побывали на Августовском канале и Гродненском укрепрайоне

Гродненская делегация, хоть и хорошо знакома с родным городом и Августовским каналом, получила не меньше эмоций. Ведь, когда еще будет возможность так масштабно проехаться по дорогам затерянным в лесах вблизи канала! А в велопробеге участвовало 60 человек, еще 30 отправились в водное путешествие на теплоходе. После активного отдыха путешественники отправятся получать положительные эмоции от королевского Гродно.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: автора

https://grodnonews.by/

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Свой путь молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» начал в Витебске 18 июля. За 7 дней состав преодолел более тысячи километров и остановился в 9 прекрасных...
 
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