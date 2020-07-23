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«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Иностранные студенты, которые волею судьбы не смогли вернуться этим летом на родину из-за пандемии, остались только в выигрыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусских вузах им помогают и с жильем, и с трудоустройством.
Для Ильяса Ялкапова этим летом в Беларуси открылись новые перспективы. Давно мечтал быть полезным людям. И вот молодой человек уже полноценный волонтер.
Ильяс Ялкапов, студент МГУ им. А.Кулешова:
Мне бы очень хотелось здесь остаться, потому что все-таки здесь мне больше по душе – эта страна, здесь и люди приятнее. Я уже привык к этой стране, и мне не хочется покидать ее.
Помогает особенным малышам, одиноким. А месяц назад вступил в отряд быстрого реагирования. На днях искали заблудившуюся в лесу женщину. Говорит, никогда не забудет взгляд человека, который уже отчаялся быть спасенным.
Ольга Коршукова, специалист по работе с волонтерами Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Ильяс – это человек, у которого очень большая жизненная энергия. Он готов быть везде, во всем и оказывать помощь уязвимым. Это очень важно.
Все иностранные студенты волею судьбы оставшиеся этим летом в Могилеве не остались без внимания. Жилье на выбор: хочешь, комнату в общежитии. А не устраивает – найдут квартиру. И даже пакет документов соберут для трудоустройства.
Евгений Никитенко, руководитель подразделения по работе с иностранными студентами МГУ им. А.Кулешова:
Вот и не удивительно, что белорусские вузы все популярнее среди иностранцев с каждым годом. И здесь, что называется, все звезды сошлись: от качества образования до отношения и выручки в трудной ситуации.
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«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси
Новости Беларуси. Иностранные студенты, которые волею судьбы не смогли вернуться этим летом на родину из-за пандемии, остались только в выигрыше, сообщили в...
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