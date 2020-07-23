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В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары

23.07.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте задержана пара, которая оставляла надписи на зданиях и тротуарах. Об этом рассказали в МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары

Установлено, что 22-летний парень и 16-летняя девушка «творили» ночью. Надписи оставлены на пересечении улиц Гоголя и Халтурина. Как сообщают правоохранители, тексты (их зафиксировано около десятка) были направлены на дискредитацию милиционеров и власти.   

В Бресте задержана пара граффитистов, которая расписывала здания и тротуары

Дома у жителей областного центра обнаружена анархическая литература. А также баллончики с краской. Кроме того, у парня – марихуана. В отношении его возбуждено уголовное дело. По факту порчи имущества проводится проверка. 

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте задержана пара, которая оставляла надписи на зданиях и тротуарах. Об этом рассказали в МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
 
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