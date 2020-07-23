В Греске столкнулись комбайн и самосвал. Фото

Источник материала: Слуцк Город





Днём 23 июля в деревне Греск не смогли разъехаться комбайн «Палессе» местного сельхозпрелприятия и «двадцатитонник» МАЗ. Об этом SG сообщили очевидцы.

Водитель комбайна при движении не снял жатку, на узком мосту произошло лобовое столкновение с самосвалом, у которого от удара покосилась кабина.

К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя находились в трезвом состоянии.











