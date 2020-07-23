Белорусы жалуются, что не могут перечислить деньги в фонды кандидатов в президенты. В чем проблема

Источник материала: Tut.by

У некоторых белорусов возникли проблемы с перечислениями в фонды кандидатов в президенты через интернет-банкинг разных банков. При проведении такого платежа нужно обязательно указать свои личные данные, иначе деньги уйдут в государственный бюджет. Но, сообщают читатели, для этого в интернет-банке не всегда есть соответствующие графы или же эта информация туда не помещается. FINANCE.TUT.BY спросил в ЦИК, как быть в такой ситуации, а также посмотрел, сколько денег успели собрать кандидаты и на что они их тратят.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Хотим, чтобы деньги пошли по назначению». Как сделать отчисление кандидату и что делать, если в интернет-банке не хватает символов

Перечислить пожертвование в штаб одного из кандидатов в президенты можно в отделении банка или в интернет-банке, максимальная сумма для физлиц — 20 базовых. Чтобы сделать перевод, нужно указать реквизиты банка и номер счета кандидата (их можно посмотреть здесь ), а еще — свои личные данные: Ф.И.О., дату рождения, адрес проживания, серию и номер паспорта.

В интернет-банкинге разных банков такое пожертвование можно оформить через опцию «Произвольный платеж». Но при этом там не всегда есть специальные графы, в которых можно указать свои личные данные. Поэтому их приходится вписывать в графу «Назначение платежа», куда еще при этом нужно добавить следующую фразу: «Добровольное пожертвование в избирательный фонд кандидата в президенты Республики Беларусь Ф.И.О. кандидата». Однако количество знаков в этой графе ограничено (чаще всего их 180), и вся информация туда просто не помещается.

В ЦИК объясняют: главное, что нужно указать — это личные данные жертвователя.

— Реквизиты счета кандидата в любом случае уже введены, так что эту часть можно сократить, если не хватает символов. Главное, чтобы она была читаема. Например, в назначении можно написать «добров. пожерт. в избир. фонд Ф.И.О. кандидата». Но информация о жертвователе должна быть обязательно. Она тоже добавляется в назначение платежа, если не была указана ранее, — объясняют в ЦИК. — Это фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год), адрес места жительства, серия и номер паспорта. Почему-то многие указывают личный номер, но его писать не нужно. Эта информация есть в избирательном кодексе, положении об избирательном фонде, на сайте ЦИК.

Платежи без данных о жертвователе (то есть анонимные) перечисляются в бюджет государства. Но даже если вы их не указали или указали не полностью, ситуацию можно исправить, говорят в ЦИК.

— Для этого нужно связаться с финансовым представителем кандидата и написать заявление на имя кандидата: я, такой-то, жертвовал такого-то числа такую-то сумму, указываю недостающую информацию. К заявлению приложить платежную квитанцию. Такой платеж уже будет расцениваться как не анонимный.

В ЦИК рассказывают, что, например, порядка 200 анонимных платежей в пользу Светланы Тихановской благодаря таким заявлениям удалось перевести в ее фонд, а не в государственный бюджет.

— Конечно, мы хотим, чтобы эти деньги пошли по назначению, и оказываем поддержку в таких ситуациях. Но, к сожалению, есть случаи, когда анонимные платежи уходят в бюджет, таков закон, — резюмируют в ЦИК.

«Плакаты, листовки, открытки». На что тратят собранные деньги кандидаты

В избирательные фонды кандидатов президенты на 22 июля поступило 298 940 рублей. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов. Большая часть от этих средств — 79,6%, поступила в фонд Александра Лукашенко. Меньше всего денег перечислено в фонде у Андрея Дмитриева — всего 0,3% от всех денег.

В Избирательный фонд Александра Лукашенко меньше чем за месяц поступило 237 994 рублей. Из этой суммы на 22 июля потрачено всего 1354 рубля.

Самые солидные траты у Светланы Тихановской. Из 51 777 рублей поступивших в ее фонд, израсходовано 5893 рубля. В ее штабе рассказали, на что пошли эти средства.

— В первую очередь эти деньги расходуются на агитационные материалы, которые сейчас в процессе подготовки — плакаты, листовки, открытки. Часть мы уже сегодня забрали. Плюс на организацию всех мероприятий, которые проводятся нашим штабом, оборудование, — пояснили в штабе.

Кроме перечисленного, поступающими в фонд деньгами имеют право покрывать транспортные расходы — это перемещение самого кандидата в президенты и его доверенных лиц. Если поездки в регионы не однодневные и приходится где-то останавливаться, то из этих средств можно оплатить, к примеру, проживание в гостинице.

До этого последний раз ЦИК публиковал данные о поступлении средств в фонды тогда еще претендентов в кандидаты в президенты на 24 июня. На тот момент Александр Лукашенко еще не открыл фонд. Тогда в лидерах был Виктор Бабарико. В его фонд было перечислено больше 155 083 рубля. Из них истратили 45 с лишним тысяч рублей. 17 июня Беларусбанк уведомил штаб претендента, что счет фонда заблокирован.

В фонд Валерия Цепкало на то время поступило 54 162 рублей, из них было потрачено без малого 31 000.

Еще в списке был Алесь Таболич. В его фонд было перечислено 40 рублей.

Интересно, что с 24 июня в фонд Анны Канопацкой и Сергея Черечня средства не поступали.

Максимальный размер избирательного фонда каждого из кандидатов не может превышать 9000 базовых — это 243 тысячи рублей. Можно высчитать, сколько от этой суммы у каждого из кандидатов есть на расходы.

Напомним, что по закону кандидат в президенты создает избирательный фонд, открывает специальный счет в Беларусбанке, из которого будет финансироваться предвыборная кампания. Потолок суммы — 9000 базовых, в размере финансирования предвыборной кампании устанавливается законом для того, чтобы уравнять шансы всех кандидатов.

Кандидат в президенты может вносить на счет собственные средства и получать добровольные пожертвования от юрлиц и граждан Беларуси. Но размер взносов ограничен: 1350 рублей для компаний и 540 рублей для физических лиц.

Движение средств на созданных для кандидатов счетах контролирует зарегистрировавшая кандидата комиссия. А претенденты на пост главы государства предоставляют финансовые отчеты о размере и всех источниках полученных средств, а также о всех произведенных затратах.