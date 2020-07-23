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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специалисты устанавливают точную причину возгорания в доме в Рогачевском районе Вредная привычка - как одна из возможных версий пожара. В результате стихии погиб мужчина. Инцидент случился накануне. Спасателям поступило сообщение о ЧП в...

Вредная привычка - как одна из возможных версий пожара. В результате стихии погиб мужчина. Инцидент случился накануне. Спасателям поступило сообщение о ЧП в агрогородке Курганье. Стихия разыгралась в доме по улице Коммунистической. Огонь оставил след в жилище. А позже в комнате было найдено тело хозяина.