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Специалисты устанавливают точную причину возгорания в доме в Рогачевском районе
Источник материала: БTВредная привычка - как одна из возможных версий пожара. В результате стихии погиб мужчина. Инцидент случился накануне. Спасателям поступило сообщение о ЧП в агрогородке Курганье. Стихия разыгралась в доме по улице Коммунистической. Огонь оставил след в жилище. А позже в комнате было найдено тело хозяина.
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Вредная привычка - как одна из возможных версий пожара. В результате стихии погиб мужчина. Инцидент случился накануне. Спасателям поступило сообщение о ЧП в...
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