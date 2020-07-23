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Вышел первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

23.07.2020 20:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В коротком трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 показали несколько пейзажей Зоны с подземными тоннелями, аномалиями, артефактами и мутантами. В том числе некое помещение со множеством колб, в которых находятся существа, напоминающие зародышей, пишет DTF.

Один из кадров ролика до этого можно было увидеть на первом официальном скриншоте игры, опубликованном GSC Game World.

Примерной даты релиза в ролике не назвали, однако шутер будет временным эксклюзивом Microsoft, причем будет доступен для подписчиков Game Pass на релизе. Сначала он выйдет на ПК и Xbox Series X, пропустив текущее поколение консолей.

Ниже — цены игровых приставок, популярных сейчас:

 
 
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Его представили на мероприятии Microsoft.
 
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