«97% беларусов в заложниках вашей безответной любви». Новое видео Прокопьев записал для Ермошиной

Источник материала: KYKY

Ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видео. На этот раз он обратился к главе ЦИК Лидии Ермошиной. Смотрите:

Напомним, первое громкое видео Прокопьев записал на прошлой неделе. Тогда ресторатор не постеснялся и вызвал на дуэль Александра Лукашенко: «Вы, Александр Лукашенко, сказали [обо мне] развязно и громко следующие слова: «Пи**рас, это что он себе там позволяет?!» Как же мне теперь с вами быть? В моем обществе принято, что после произнесения подобных слов есть только два варианта: публичные извинения или дуэль. У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ», – прозвучало в том видео.

На удивление, реакции от президента не последовало. Тогда Прокопьев записал второе, более дерзкое видео – настолько дерзкое, что по закону мы не можем опубликовать его на нашем сайте. В нем ресторатор обращается к Лукашенко на «ты» и говорит про его «крохотный рейтинг». Посмотрев это обращение, беларусы пришли в полный восторг .

Потом была третья серия. Видео под названием «Почему я это делаю?» В нем ресторатор объяснил, зачем записывает видео, хотя знакомые говорят ему: «Ты сошел с ума!»

В четвертой серии своего «сериала» ресторатор обратился к беларусам – призвал всех к консолидации.

А затем Прокопьев выпустил новый ролик, в котором рассказал, куда именно уехал из Беларуси, и позвал к себе в гости «оппонентов в погонах и без» – на переговоры «по-европейски, без волчьих понтов».

Вы же помните, что сейчас Прокопьев находится за пределами Беларуси? Ресторатор продал все свои доли в минских заведениях (Bistro de Luxe, Tapas Bar, Mai Thai, Pelican и так далее), чтобы уехать в Сингапур и открыть там бар. Но сейчас он в Турции.