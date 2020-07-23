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Новый ангиограф появился в больнице Борисова: теперь здесь – собственный современный кабинет
Источник материала: ОНТ
Клиники регионов оснастят современным оборудованием. Речь идет о 10 новых ангиографах – они появятся за пределами Минска и областных центров.
Это аппараты для рентгена кровеносных сосудов и случае инфаркта или инсульта своевременная диагностика может спасти жизнь.
Такое оборудование уже есть в больнице Борисова. Процедура - серьезная. Роль играет каждая минута. А раньше пациентов приходилось везти в столицу. Теперь у клиники - собственный современный кабинет. И за помощью могут обратиться и жители ближайших населенных пунктов.
Кроме того, сейчас переоснащают службы скорой помощи. Автопарк «неотложки» в ближайшем будущем пополнят 200 машин. Восстановлена работа санитарной авиации, совместно с МЧС прорабатывается вопрос доставки пациентов.
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Клиники регионов оснастят современным оборудованием. Речь идет о 10 новых ангиографах – они появятся за пределами Минска и областных центров. Это аппараты для...
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