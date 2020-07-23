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В Орше спасатели вызволили мужчину, который упал в шахту лифта

23.07.2020 21:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Случилось это в гостинице. Выяснилось, что произошло все во время того, как шли работы по обслуживанию техники. С высоты второго этажа в шахту упал электромеханик. После падения он был в сознании. Бойцы МЧС с помощью специальных веревок спасли пострадавшего. Его подняли на 1 этаж и передали медикам. Мужчину отвезли в больницу. 

 
 
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Случилось это в гостинице. Выяснилось, что произошло все во время того, как шли работы по обслуживанию техники. С высоты второго этажа в шахту упал электромеханик....
 
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