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В Орше спасатели вызволили мужчину, который упал в шахту лифта
Источник материала: БTСлучилось это в гостинице. Выяснилось, что произошло все во время того, как шли работы по обслуживанию техники. С высоты второго этажа в шахту упал электромеханик. После падения он был в сознании. Бойцы МЧС с помощью специальных веревок спасли пострадавшего. Его подняли на 1 этаж и передали медикам. Мужчину отвезли в больницу.
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Случилось это в гостинице. Выяснилось, что произошло все во время того, как шли работы по обслуживанию техники. С высоты второго этажа в шахту упал электромеханик....
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