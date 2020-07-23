ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С завтрашнего дня Госавтоинспекция будет уделять повышенное внимание нетрезвым водителям

23.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Управление транспортным средством любой категории под воздействием алкоголя приравнивается к наиболее тяжелым нарушениям Правил дорожного движения.

Автомобиль является источником повышенной опасности. Абсолютного контроля над ним добиться очень трудно. И, разумеется, на это не способен пьяный за рулем. Как результат – аварии со смертельным исходом.

15 июня в 23 часа в Дрибинском районе 28-летний житель деревни Темный лес, управляя автомобилем «ВАЗ», проявил невнимательность и совершил наезд на гужевую повозку, которая двигалась в попутном направлении. После столкновения ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 35-летний возчик был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Травмы в ДТП получил и пассажир автомобиля.

Следует отметить, что за рулем авто находился водитель, который был ранее лишен права управления за поездку в нетрезвом состоянии. Но соответствующих выводов этот любитель горячительных напитков так и не сделал. И вновь, будучи пьяным, сел за руль, что стоило жизни ни в чем не повинного человека.

Последствия вождения в нетрезвом состоянии могут быть ужасными. Разбитые машины, исковерканные жизни пострадавших, суд и сломанная судьба виновника – обычная картина после происшествия с участием пьяного за рулем.

Так, за 6 месяцев 2020 года на дорогах Могилевской области по вине нетрезвых водителей произошло 20 аварий, в которых 1 человек погиб и 25 травмированы.

Почему нельзя пить алкоголь за рулем, рассказывают на первом занятии в автошколе. Управление автомобилем требует предельной концентрации внимания. Подшофе сложнее соблюдать правила. Подвыпившие водители о них запросто забывают, как и об элементарной безопасности. Путают педали тормоза и газа, не видят знаков, светофоров, пешеходов, обгоняющих и встречных машин.

Ответственность за езду в нетрезвом виде составляет от 50 до 100 базовых величин с лишением прав сроком на 3 года (ст.18.16 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь). Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное в течение года подобное нарушение предусмотрено уголовное дело и конфискация транспортного средства (ст.3171 ч.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Возможно, наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения со временем станет еще более суровым. Но хочется верить, в то, что не страх перед наказанием, а именно внутренняя убежденность каждого водителя искоренит такое явление как пьяный водитель. Водителям необходимо четко запомнить и соблюдать одно простое правило: «Хочешь выпить – выпей, но не садись за руль. Хочешь ехать, не выпивай в этот день».

В очередной раз хочется призвать всех наших граждан не быть в стороне от происходящего вокруг. Сообщайте по телефону 102 о случаях управления транспортным средством нетрезвыми водителями. Возможно, именно Ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

С 24 по 28 июля на территории Могилевской области проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.

ОГАИ Горецкого РОВД


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление транспортным средством любой категории под воздействием алкоголя приравнивается к наиболее тяжелым нарушениям Правил дорожного движения. Автомобиль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Две девушки сбежали из оздоровительного лагеря. Их ищет милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика