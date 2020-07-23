С завтрашнего дня Госавтоинспекция будет уделять повышенное внимание нетрезвым водителям

Источник материала: Горецкий вестник

Управление транспортным средством любой категории под воздействием алкоголя приравнивается к наиболее тяжелым нарушениям Правил дорожного движения.

Автомобиль является источником повышенной опасности. Абсолютного контроля над ним добиться очень трудно. И, разумеется, на это не способен пьяный за рулем. Как результат – аварии со смертельным исходом.

15 июня в 23 часа в Дрибинском районе 28-летний житель деревни Темный лес, управляя автомобилем «ВАЗ», проявил невнимательность и совершил наезд на гужевую повозку, которая двигалась в попутном направлении. После столкновения ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 35-летний возчик был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Травмы в ДТП получил и пассажир автомобиля.

Следует отметить, что за рулем авто находился водитель, который был ранее лишен права управления за поездку в нетрезвом состоянии. Но соответствующих выводов этот любитель горячительных напитков так и не сделал. И вновь, будучи пьяным, сел за руль, что стоило жизни ни в чем не повинного человека.

Последствия вождения в нетрезвом состоянии могут быть ужасными. Разбитые машины, исковерканные жизни пострадавших, суд и сломанная судьба виновника – обычная картина после происшествия с участием пьяного за рулем.

Так, за 6 месяцев 2020 года на дорогах Могилевской области по вине нетрезвых водителей произошло 20 аварий, в которых 1 человек погиб и 25 травмированы.

Почему нельзя пить алкоголь за рулем, рассказывают на первом занятии в автошколе. Управление автомобилем требует предельной концентрации внимания. Подшофе сложнее соблюдать правила. Подвыпившие водители о них запросто забывают, как и об элементарной безопасности. Путают педали тормоза и газа, не видят знаков, светофоров, пешеходов, обгоняющих и встречных машин.

Ответственность за езду в нетрезвом виде составляет от 50 до 100 базовых величин с лишением прав сроком на 3 года (ст.18.16 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь). Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное в течение года подобное нарушение предусмотрено уголовное дело и конфискация транспортного средства (ст.3171 ч.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Возможно, наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения со временем станет еще более суровым. Но хочется верить, в то, что не страх перед наказанием, а именно внутренняя убежденность каждого водителя искоренит такое явление как пьяный водитель. Водителям необходимо четко запомнить и соблюдать одно простое правило: «Хочешь выпить – выпей, но не садись за руль. Хочешь ехать, не выпивай в этот день».

В очередной раз хочется призвать всех наших граждан не быть в стороне от происходящего вокруг. Сообщайте по телефону 102 о случаях управления транспортным средством нетрезвыми водителями. Возможно, именно Ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

С 24 по 28 июля на территории Могилевской области проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.

ОГАИ Горецкого РОВД