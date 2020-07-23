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Это очень сильный ход: Рачков прокомментировал приглашение Интерпола к расследованию дела Белгазпромбанка

23.07.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это очень сильный ход: Рачков прокомментировал приглашение Интерпола к расследованию дела Белгазпромбанка

Любой шаг, усиливающий открытость Беларуси, – это очень сильный шаг. Президент делает очень сильные стратегические шаги. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в эфире программы «Марков. Ничего личного».

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертов Интерпола и ряда иностранных государств.

«Президент, приглашая сейчас вот экспертов Интерпола подключиться к этому вопросу (расследованию дела Белгазпромбанка – прим. ред.), делает очень сильный ход, который, наверное, если люди будут объективными, они поймут, что все то, что есть в информационном пространстве и доводится по этой теме, – это, наверное, даже какая-то толика того, что есть в файлах следователей», – сказал Сергей Рачков.

Подробности в видео

 

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Любой шаг, усиливающий открытость Беларуси, – это очень сильный шаг. Президент делает очень сильные стратегические шаги. Такое мнение высказал председатель...
 
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