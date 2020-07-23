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Ермошина предложила сделать участие в выборах платным для кандидатов

24.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению главы ЦИК, внесение определенных средств подтвердит серьезность намерений на участие в избирательной кампании.

Ермошина предложила сделать участие в выборах платным для кандидатов
Reuters​
 Участие в выборах для кандидатов в президенты нужно сделать платным, заявила сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Глава ЦИК встретилась сегодня со столичным активом БРСМ. Во время беседы у Ермошиной спросили о необходимости изменений избирательного законодательства, пишет sputnik.by

Не только для олигархов

Ермошина констатировала, что сегодня в Беларуси участвовать в выборах могут "безработные, люди без образования, ведущие непонятный образ жизни".
"Если бы Центральная комиссия с пристрастием не проверяла заявления о регистрации инициативных групп, их участников, то участвовать в выборах могло бы 55 потенциальных кандидатов, которым нужна была лишь площадка для митинга. Мы выпустили 15 проверенных инициативных групп. Из них подали документы о сборе подписей семь человек. Получается, восемь использовали это для саморекламы", - пояснила она.

По убеждению главы Центризбиркома, так происходит из-за того, что выборы в стране бесплатные. Она упомянула опыт Украины и России. Так, чтобы участвовать в украинских выборах, нужно вносить крупный избирательный залог – в случае непрохождения во второй тур эти средства зачисляются в бюджет.

"Но у нас страна небогатых людей. Нельзя делать выборы только для олигархов. Поэтому я предлагаю: кандидат должен не вносить залог, а создать минимальный финансовый фонд и положить туда деньги", - добавила Ермошина.

По ее словам, такой шаг будет подтверждать серьезность намерений участвовать в выборах.

Внесенные же средства, по задумке главы ЦИК, смогут быть использованы для оплаты работы инициативной группы, печати рекламной продукции. Главное – это позволит не допускать к выборам "деклассированных элементов".

Белорусские праймериз?

Однако и взносов, по словам Ермошиной, недостаточно: должна быть и социальная поддержка. Здесь она предлагает определенное послабление существующих норм.
"Можно уменьшить количество подписей до 1% избирателей. Сейчас у нас 100 тысяч, а 1% — порядка 70 тысяч. Возможно, стоит предусмотреть праймериз, как в США, когда потенциальных кандидатов в президенты поддерживают крупнейшие общественные объединения, политические партии. Это как дополнительное, но деньги обязательно должны вноситься", - убеждена Ермошина.

Сейчас в Беларуси проходит агитация за кандидатов в президенты. На высший пост претендуют пять человек: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
 
 
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По мнению главы ЦИК, внесение определенных средств подтвердит серьезность намерений на участие в избирательной кампании.
 
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