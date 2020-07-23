Запущена онлайн-платформа, с помощью которой предлагается защищать голоса на выборах

Источник материала: Tut.by

Сегодня во время предвыборного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове представители объединенного штаба рассказали пришедшим о запуске онлайн-платформы «Голос», посредством которой предлагается защищать голоса на выборах. Рассказываем, в чем суть этого проекта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Мы уже упоминали про эту платформу ранее в связи с социальным хакатоном Social Technology Hackathon 2020. Тогда организаторы мероприятия рассказали , что «проект „Голос“ разрабатывает чат-боты в Viber и Telegram, куда избиратели смогут отправить фото своего бюллетеня». Причем сделать это можно будет не только с 4-го по 9-го августа, но и после выборов. Затем все бюллетени планируется обработать.

Сегодня, 23 июля, онлайн-платформа начала свою работу. Как говорится на сайте проекта, «Голос» не заменяет собой голосование и не является экзит-полом — избиратели сами сообщают о своем выборе. Цель проекта — обеспечить прозрачность выборов без нарушения законодательства.

«Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов, и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно», — сказано в описании. При этом создатели платформы не агитируют за кого-либо из кандидатов или даже за явку на участки. По их словам , они просто предлагают «дополнительный параллельный подсчет голосов».

Что предлагается сделать избирателям? Прежде всего, перейти в чат с ботом в Telegram или Viber и выбрать, как они будут голосовать.

В день голосования следует сфотографировать бюллетень с выбором и отправить снимок в чат с ботом (это можно сделать и после 9 августа).

Подчеркивается , что хотя голосование согласно законодательству происходит тайно, никто не запрещает избирателям сообщать о своем выборе после заполнения бюллетеня на избирательном участке.

Все отправленные фото сохранятся в системе, которая затем подсчитает результаты по каждому участку — итоговые цифры будут опубликованы после официальных результатов выборов, то есть, 10 августа.

«Мы не претендуем на абсолютную достоверность. Результаты не имеют юридической силы, все фото присылают пользователи. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать недостоверные сведения», — говорят разработчики.

Отмечается, что все персональные данные участников надежно зашифрованы, и даже разработчики системы не смогут получить к ним доступ. Плюс был создан механизм защиты от «накруток» и фальсификаций.