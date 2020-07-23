Белорусский застройщик предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях в премиальных жилых комплексах

Источник материала: ОНТ

Недвижимость, которая будет всегда приносить доход. На выгодных условиях белорусский застройщик предлагает стать собственником магазинов, кафе, ресторанов, объектов сервиса в премиальных жилых комплексах. Как это работает, и как изменить свой уровень комфорта жизни и достатка в лучшую сторону?

Инвестиции в недвижимость – инвестиции в будущее. Особенно, если эта недвижимость коммерческого назначения. Можно вести бизнес в своём помещении самому, а можно выгодно сдавать в аренду. Выгода вдвойне, если эта недвижимость в топовом месте столице. Минчанка Юлия Царёва в начале лета купила квартиру в доме «Александрия» комплекса «Минск Мир». А спустя месяц решила купить коммерческое помещение в доме «Эмиратс Волна».

Юлия Царёва: «Выбрали помещение площадью 13 кв. м, его полностью оборудуем и будем сдавать в аренду».

А Елена Гинько приобрела в комплексе торговый объект.

Елена Гинько: «Мы проанализировали предложения многих застройщиков и пришли к твердому убеждению, что приобрести свою коммерческую недвижимость хотим именно в комплексе «Минск Мир». Он уникален, и альтернатив ему мы не нашли. Он представляет собой город нового времени. Комплекс находится сейчас в стадии активной реализации, и мы четко видим его перспективы».

А учредитель многопрофильного образовательного центра «Mulberry Club» Ирина Баценко остановила свой выбор на комплексе «Маяк Минска».

Ирина Баценко, учредитель образовательного центра «Mulberry Club»: «Я еще несколько лет назад рассматривала «Маяк Минска», но на тот момент возможностей не было, а сейчас я увидела такой шанс. И решила, что это мое место. Во-первых, это прекрасное расположение в центре города, по хорошей трассе на проспекте Независимости. Во-вторых, это молодой район, в котором много молодых семей и детей, а это наша целевая аудитория».

Коммерческие помещения на «Маяке Минске», в комплексах «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев», – гарантированная выгода.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Мы много внимания уделяем инфраструктуре. Строятся современные школы, детские сады, медцентры, паркинги. Много коммерческих помещений для кафе, ресторанов, офисов. Комплекс «Маяк Минска» уже завершён, бизнес здесь давно и успешно работает. Многие наши покупатели приобрели сразу несколько коммерческих помещений. Стоимость квадратного метра с начала строительства здесь возросла в 2,5 раза».

На пешеходном бульваре Пикассо два первых этажа зданий отведены под магазины, салоны красоты, кондитерские и многое другое. Двухэтажный торговый центр построен и в стилобате дома «Микеланджело». Готовые коммерческие помещения здесь очень быстро находят новых хозяев – открыть магазин или салон с видом из витрин на Национальную библиотеку не только престижно, но и выгодно! В домах «Гоген» и «Рафаэль» также еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения и начать собственный бизнес!

«Минск Мир» – самый современный проект в стране и самый масштабный в Европе. Строится как «город в городе». 7 школ, 12 детских садов, поликлиники, медцентр, паркинги. А еще новый городской парк, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Здесь возводят Международный финансовый центр, что даст тысячи новых рабочих мест. Строят метро (ждать ввода осталось совсем недолго). На первых этажах домов – много коммерческих помещений, которые в будущем сделают жизнь в комплексе максимально комфортной. И квартиры здесь продаются выгодно. До конца августа – летняя акция. В продажу поступают новые дома. Сейчас это «Копенгаген», «Санкт-Петербург» и «Флоренция».

Огромные перспективы для бизнеса – это и «Парк Челюскинцев». Премиальное место в центре столицы у границ парка. 170 гектаров леса и сада рядом. А еще кинотеатры, спортивные комплексы, бассейн. Вся инфраструктура. А один из детских садов совмещён с жилым домом! В доме «Вог» уже работают кафе и магазинчики. Застройщик предусмотрел, что для жителей комплекса это будет и удобно, и выгодно! В строящемся доме №1 первые два этажа – это помещения коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь предлагаются административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 кв. м. Полностью готов комплекс будет в конце года.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Можно развивать свой бизнес, можно сдавать помещения в аренду. Это прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи, будущее детей и внуков».

Во всех комплексах предлагают и квартиры. На выгодных условиях. Ставки по кредитам от 3,99% годовых на срок до 20 лет. Есть и длительная рассрочка на срок до 120 месяцев. Без процентов. На таких условиях рассрочка действует до конца августа. Лето – лучшее время улучшать свою жизнь. Как приобретением новой квартиры, так и коммерческих помещений, которые будут приносить высокий и стабильный доход.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram