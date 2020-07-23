Ответственность за «пьяное» вождение стала жестче 7 лет назад: что изменилось и есть ли результаты?

Источник материала: ОНТ

Семь лет назад ответственность за «пьяное» вождение в Беларуси стала жестче. Штрафы выросли до 100 базовых, если по вине водителя погибли люди, лишиться свободы можно на 10 лет. А еще конфискация транспортного средства. Действительно, наказание суровое, но меры, как показало время, себя оправдали: количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало снижаться, как и число жертв. Но есть до сих пор те, кто садится за руль «под градусом». Чем чреват такой поступок?

Пьяный мотоциклист гнал 130, при обгоне задел попутную машину – погиб сам и лишил жизни водителя автомобиля. Выпивший бесправник сел за руль и вылетел в кювет – в машине был его 13-летний сын, он до сих пор проходит лечение.

29 июня – навсегда «черный» день в календаре семьи Эйзенгравдин из Климович. Беда случилась в прошлом году: братья Егор и Паша играли на улице. Частный сектор, машины ездят редко, ничто не предвещало беды. В какой-то момент выпивший сосед решил сесть за руль и покрасоваться перед друзьями.

Егор Эйзенгравдин: «Он ехал отсюда вот так. Потом крутил здесь пятаки. Потом ехал вот так. А мы с Пашкой выезжали, я зацепился вот этой ногой и упал».

Водитель понял, что случилось. И вместо того, чтобы помочь мальчику, бросился бежать.

Екатерина Эйзенгравдин: «Я уже справилась по хозяйству и вела корову на пастбище, и в этот момент подбежал ко мне сын второй мой и сказал: "Мама, Егора сбила машина". Прибежала, сын лежал на траве, велосипед рядом, кровь из головы текла очень сильно».

Виталия Напреенко нашли вечером. Задержание, суд. Извинений семья так и не дождалась. Вместо них – несогласие с приговором, апелляция. Не помогло. 35-летний преступник получил 6 лет колонии общего режима, максимальный штраф – 100 базовых величин, а также лишился прав на 5 лет.

Ровно 7 лет назад ответственность за «пьяную» езду стала строже: значительно увеличился размер штрафа, лишение свободы до 10 лет, конфискация автомобиля. Эти меры действительно дали результат: например, в Могилёвской области количество «пьяных» аварий снизилось вдвое.

Виктор Ротченков, начальник ГАИ УВД Могилёвского облисполкома: «Но тем не менее в последние годы наметилась тенденция, что количество этих пьяных ДТП в последние 2-3 года остается на одном и том же уровне. В том числе и количество выявляемых водителей в состоянии алкогольного опьянения остается на том же уровне».

Алкоголь плюс скорость – равно трагедия. 152 км/ч – именно столько гнал могилевчанин на BMW ночью 9 июля. За несколько секунд до ДТП его скоростной рекорд зафиксировала камера. В крови больше двух промилле алкоголя: не справился с управлением, влетел в столб. Водитель до сих пор в больнице, пассажир (его двоюродная сестра) скончалась на месте.

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилёвской области: «В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летней пассажирке были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Если вы стали очевидцем этого ДТП, просьба сообщить в управление Следственного комитета по Могилёвской области».

Выпил и сел за руль: все чаще такие нарушения фиксируются именно в городах, а не в сельской местности. Под градусом машиной управляют также девушки и женщины.

Это одна из трех могилевских стоянок, где временно находятся автомобили нарушителей правил дорожного движения. Сейчас здесь примерно 200 машин, треть – транспортные средства водителей, которые сели за руль в пьяном виде.

Самый большой в истории штраф за «пьяную» езду выписан в Японии – 2,5 млн долларов. В Беларуси тоже задумались об очередном ужесточении ответственности и ее дифференциации. Документ подготовлен и уже находится в парламенте.

Александр Шевченко, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Если состояние опьянения будет в пределах от 0,3 до 0,8 промилле, то за это будет предусмотрен штраф в размере 100 базовых величин и лишение управления транспортным средством на 3 года. Если же концентрация алкоголя превысит 0,8 промилле, то за это будет предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 200 базовых величин и лишение права вождения на 5 лет».

Прошел год, но Егор до сих пор полностью не восстановился: осталась легкая хромота после перелома, случаются головные боли из-за травмы. А еще мальчик стал бояться машин и всегда крепко держит маму за руку. Конечно, Екатерина, которая едва не потеряла ребенка, желала бы самого жесткого наказания для преступников. Одно радует, что ребенок остался жив, а ведь могло случиться непоправимое. Потому самое большое желание матери – больше никогда не встретиться на дороге с пьяным водителем.

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