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Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

23.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нынешний год для аграриев действительно выдался хлебным. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

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Беларусь в 2020 году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве. Об этом 23 июля заявил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Посмотрите: стеной стоит тритикале, пшеница, рожь. Стена. Есть возможность восполнить те резервы, которые я за два последних года отдал в сельское хозяйство. У нас не было резервов. Сегодня бери – не хочу. Если такой урожай, если подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей продукции сельскохозяйственной, так должны быть деньги в стране. Значит, у крестьян всё для того, чтобы поправить экономическое положение хозяйств.

Село сработает, я убежден. Сработает с хорошим плюсом, если губернатор организует как следует уборку урожая. Всё остальное – мы справимся. А вот ждать, что будет хорошая погода, придет она откуда-то в Витебскую область или на север Минской области или Могилевской, не стоит. И смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет.

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

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Новости Беларуси. Нынешний год для аграриев действительно выдался хлебным. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси,...
 
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