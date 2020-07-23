|
Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нынешний год для аграриев действительно выдался хлебным. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Село сработает, я убежден. Сработает с хорошим плюсом, если губернатор организует как следует уборку урожая. Всё остальное – мы справимся. А вот ждать, что будет хорошая погода, придет она откуда-то в Витебскую область или на север Минской области или Могилевской, не стоит. И смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нынешний год для аграриев действительно выдался хлебным. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)