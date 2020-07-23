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Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф

23.07.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Милиция проверяет, как минчане хранят свой двухколесный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф

Так, велосипед нельзя парковать в подъезде, тамбуре или подвале. Чтобы не получить штраф (а он, кстати, может достигать 800 рублей), «железного коня» нужно загонять в квартиру. Для тех, кто живет в частном доме – на его территорию.

Эти простые правила позволяют уберечь имущество от краж. К слову, в Минске за 2020 год было украдено 190 велосипедов.

Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф

Олег Ганестов, старший участковый инспектор УВД Заводского района:
Ежедневно сотрудники милиции выходят в рейд, проверяют правила хранения велосипедов. Если устанавливают нарушение, то в ЖЭС вносят предписание или представление.

Люди в материале: Олег Ганестов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Милиция проверяет, как минчане хранят свой двухколесный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, велосипед нельзя...
 
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