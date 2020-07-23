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Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Милиция проверяет, как минчане хранят свой двухколесный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, велосипед нельзя парковать в подъезде, тамбуре или подвале. Чтобы не получить штраф (а он, кстати, может достигать 800 рублей), «железного коня» нужно загонять в квартиру. Для тех, кто живет в частном доме – на его территорию.
Олег Ганестов, старший участковый инспектор УВД Заводского района:
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Новости Беларуси. Милиция проверяет, как минчане хранят свой двухколесный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, велосипед нельзя...
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