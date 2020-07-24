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Как нельзя поднимать тяжести? Врач отвечает на простой вопрос
Источник материала: Tut.by
Многие люди допускают одну и ту же ошибку, когда пытаются поднять что-то тяжелое, рассказывает травматолог-ортопед Евгений Муха. Врач объясняет, как нельзя поднимать увесистые предметы — ни в быту, ни на тренировке.
Почему болит спина
— Очень многие люди испытывают боли в пояснице. Происходит это от того, что часто они не уделяют должного внимания своей спине. А между тем именно спина отвечает за двигательные функции организма в целом. Поэтому заботиться о спине просто необходимо.
Факторы, которые могут привести к появлению боли в спине:
Устранение всех названных причин возникновения боли в спине по силам каждому. Необходимо понимать, что, проявив сегодня заботу о своей спине, вы не только улучшите ее состояние, но и предотвратите появление боли в будущем.
Четыре «нельзя» для спины
В первую очередь необходимо выяснить у человека, правильно ли он двигается. Да, оказывается, можно двигаться правильно и неправильно.
Нарушая правила биомеханики тела, можно повредить спину. Чтобы снизить риск повреждений и возникновения боли, необходимо научить человека соблюдать следующие правила.
При поднятии тяжестей нельзя:
Как поднимать тяжелое безопасно для спины
Надо понимать, что если у человека есть патологии, в частности грыжевое выпячивание в грудном, поясничном отделе позвоночника, сколиотическая деформация позвоночника, различной степени тяжести, то ему противопоказаны любые прыжковые, ударные нагрузки, любые отягощения — все, что создает дополнительную продольно-осевую нагрузку.
Почему дополнительную? В течение дня человек ходит и сидит, и в привычных ему положениях эта нагрузка уже есть — его мышцам нужно держать вес туловища. Если он в конце дня приходит в зал и без специалиста или с тренером, который не разбирается в анатомии и биомеханике человека, «укрепляет спину», приседая со штангой, то дополнительная продольно-осевая нагрузка усугубляет его состояние. Неслучайно основные рекомендации медиков по укреплению мышечного корсета при наличии патологии ОДА сводятся к следующим мероприятиям: ЛФК без продольно-осевой нагрузки, бассейн, массаж.
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Многие люди допускают одну и ту же ошибку, когда пытаются поднять что-то тяжелое. Врач объясняет, как нельзя поднимать тяжелое - ни в быту, ни на тренировке.
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