Как нельзя поднимать тяжести? Врач отвечает на простой вопрос

Источник материала: Tut.by

Многие люди допускают одну и ту же ошибку, когда пытаются поднять что-то тяжелое, рассказывает травматолог-ортопед Евгений Муха. Врач объясняет, как нельзя поднимать увесистые предметы — ни в быту, ни на тренировке.

Евгений Муха врач травматолог-отропед травматолог-отропед

Почему болит спина

— Очень многие люди испытывают боли в пояснице. Происходит это от того, что часто они не уделяют должного внимания своей спине. А между тем именно спина отвечает за двигательные функции организма в целом. Поэтому заботиться о спине просто необходимо.

Факторы, которые могут привести к появлению боли в спине:

неправильная осанка;

плохая биомеханика тела (неправильное положение тела в течение рабочего дня, сна и т. д.);

слабые и нетренированные мышцы спины (мышечный корсет);

избыточный вес;

избыточные осевые нагрузки.

Устранение всех названных причин возникновения боли в спине по силам каждому. Необходимо понимать, что, проявив сегодня заботу о своей спине, вы не только улучшите ее состояние, но и предотвратите появление боли в будущем.

Четыре «нельзя» для спины

В первую очередь необходимо выяснить у человека, правильно ли он двигается. Да, оказывается, можно двигаться правильно и неправильно.

Нарушая правила биомеханики тела, можно повредить спину. Чтобы снизить риск повреждений и возникновения боли, необходимо научить человека соблюдать следующие правила.

При поднятии тяжестей нельзя:

наклоняться на прямых ногах, поднимая вес поясницей . Если человек поднимает что-то в наклоне со сгибанием туловища, то идет избыточная нагрузка на поясничный отдел (мышцы — разгибатели спины и мышцы поясничного отдела, в частности, квадратную мышцу поясницы). Кроме того, в передней части поясничного отдела позвоночника происходит сдавливание межпозвонковых дисков, происходит рост давления в пульпозных ядрах и создается предпосылка для формирования межпозвонковой грыжи. Чаще всего при неправильном поднятии тяжестей может появиться боль в поясничном отделе, своего рода «прострел». Но появление боли еще не говорит о том, что есть грыжа. Причиной болевого синдрома могут являться миофасциальные боли;

. Если человек поднимает что-то в наклоне со сгибанием туловища, то идет избыточная нагрузка на поясничный отдел (мышцы — разгибатели спины и мышцы поясничного отдела, в частности, квадратную мышцу поясницы). Кроме того, в передней части поясничного отдела позвоночника происходит сдавливание межпозвонковых дисков, происходит рост давления в пульпозных ядрах и создается предпосылка для формирования межпозвонковой грыжи. Чаще всего при неправильном поднятии тяжестей может появиться боль в поясничном отделе, своего рода «прострел». Но появление боли еще не говорит о том, что есть грыжа. Причиной болевого синдрома могут являться миофасциальные боли; совершать резкие скручивания при поднятии тяжелых предметов;

поднимать тяжести выше уровня плеч;

поднимать непосильно тяжелые предметы без посторонней помощи.

Как поднимать тяжелое безопасно для спины

Необходимо присесть, согнув колени, чтобы взять предмет , и поднимать его силой ног (в частности, четырехглавыми и ягодичными мышцами).

, и поднимать его (в частности, четырехглавыми и ягодичными мышцами). Необходимо, чтобы ноги стояли устойчиво, — это поможет избежать травмы голеностопа и коленных суставов.

Необходимо держать поднимаемый тяжелый предмет ближе к телу.

Надо понимать, что если у человека есть патологии, в частности грыжевое выпячивание в грудном, поясничном отделе позвоночника, сколиотическая деформация позвоночника, различной степени тяжести, то ему противопоказаны любые прыжковые, ударные нагрузки, любые отягощения — все, что создает дополнительную продольно-осевую нагрузку.

Почему дополнительную? В течение дня человек ходит и сидит, и в привычных ему положениях эта нагрузка уже есть — его мышцам нужно держать вес туловища. Если он в конце дня приходит в зал и без специалиста или с тренером, который не разбирается в анатомии и биомеханике человека, «укрепляет спину», приседая со штангой, то дополнительная продольно-осевая нагрузка усугубляет его состояние. Неслучайно основные рекомендации медиков по укреплению мышечного корсета при наличии патологии ОДА сводятся к следующим мероприятиям: ЛФК без продольно-осевой нагрузки, бассейн, массаж.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com