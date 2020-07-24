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Как нельзя поднимать тяжести? Врач отвечает на простой вопрос

24.07.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие люди допускают одну и ту же ошибку, когда пытаются поднять что-то тяжелое, рассказывает травматолог-ортопед Евгений Муха. Врач объясняет, как нельзя поднимать увесистые предметы — ни в быту, ни на тренировке.

  • Евгений Мухаврач травматолог-отропед

Почему болит спина

— Очень многие люди испытывают боли в пояснице. Происходит это от того, что часто они не уделяют должного внимания своей спине. А между тем именно спина отвечает за двигательные функции организма в целом. Поэтому заботиться о спине просто необходимо.

Факторы, которые могут привести к появлению боли в спине:

  • неправильная осанка;
  • плохая биомеханика тела (неправильное положение тела в течение рабочего дня, сна и т. д.);
  • слабые и нетренированные мышцы спины (мышечный корсет);
  • избыточный вес;
  • избыточные осевые нагрузки.

Устранение всех названных причин возникновения боли в спине по силам каждому. Необходимо понимать, что, проявив сегодня заботу о своей спине, вы не только улучшите ее состояние, но и предотвратите появление боли в будущем.

Четыре «нельзя» для спины

В первую очередь необходимо выяснить у человека, правильно ли он двигается. Да, оказывается, можно двигаться правильно и неправильно.

Нарушая правила биомеханики тела, можно повредить спину. Чтобы снизить риск повреждений и возникновения боли, необходимо научить человека соблюдать следующие правила.

При поднятии тяжестей нельзя:

  • наклоняться на прямых ногах, поднимая вес поясницей. Если человек поднимает что-то в наклоне со сгибанием туловища, то идет избыточная нагрузка на поясничный отдел (мышцы — разгибатели спины и мышцы поясничного отдела, в частности, квадратную мышцу поясницы). Кроме того, в передней части поясничного отдела позвоночника происходит сдавливание межпозвонковых дисков, происходит рост давления в пульпозных ядрах и создается предпосылка для формирования межпозвонковой грыжи. Чаще всего при неправильном поднятии тяжестей может появиться боль в поясничном отделе, своего рода «прострел». Но появление боли еще не говорит о том, что есть грыжа. Причиной болевого синдрома могут являться миофасциальные боли;
  • совершать резкие скручивания при поднятии тяжелых предметов;
  • поднимать тяжести выше уровня плеч;
  • поднимать непосильно тяжелые предметы без посторонней помощи.

Как поднимать тяжелое безопасно для спины

  • Необходимо присесть, согнув колени, чтобы взять предмет, и поднимать его силой ног (в частности, четырехглавыми и ягодичными мышцами).
  • Необходимо, чтобы ноги стояли устойчиво, — это поможет избежать травмы голеностопа и коленных суставов.
  • Необходимо держать поднимаемый тяжелый предмет ближе к телу.

Надо понимать, что если у человека есть патологии, в частности грыжевое выпячивание в грудном, поясничном отделе позвоночника, сколиотическая деформация позвоночника, различной степени тяжести, то ему противопоказаны любые прыжковые, ударные нагрузки, любые отягощения — все, что создает дополнительную продольно-осевую нагрузку.

Почему дополнительную? В течение дня человек ходит и сидит, и в привычных ему положениях эта нагрузка уже есть — его мышцам нужно держать вес туловища. Если он в конце дня приходит в зал и без специалиста или с тренером, который не разбирается в анатомии и биомеханике человека, «укрепляет спину», приседая со штангой, то дополнительная продольно-осевая нагрузка усугубляет его состояние. Неслучайно основные рекомендации медиков по укреплению мышечного корсета при наличии патологии ОДА сводятся к следующим мероприятиям: ЛФК без продольно-осевой нагрузки, бассейн, массаж.

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Многие люди допускают одну и ту же ошибку, когда пытаются поднять что-то тяжелое. Врач объясняет, как нельзя поднимать тяжелое - ни в быту, ни на тренировке.
 
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