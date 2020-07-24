Женщина 64 года не стригла и не мыла волосы. Как она выглядит сейчас

Источник материала: Tut.by

83-летняя Нгуйен Тхи Динх из вьетнамской провинции Бен-Тре 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их шампунем, отрастив таким образом шестиметровый «дред». Об этом сообщает издание Malayalam Asiavillenews .





В 19 лет Нгуйен беспокоили сильные головные боли. Родители водили ее к специалистам, но даже после прописанного лечения симптомы не прекратились. Тогда женщина решила, что у нее болит голова из-за стрижек и мытья волос шампунем.

«С тех пор я перестала стричь волосы. Когда они снова начали отрастать, мне стало легче. К тому же у меня снова начала болеть голова, когда я мыла волосы. Поэтому я больше не делала этого», — рассказывает она.

По словам женщины, несмотря на преклонный возраст, ее волосы отрастают ежегодно на 10 см. Сейчас их длина достигает шести метров.





«Мне уже много лет, и волосы на моей голове седые. Но поскольку я давно их не мыла, большая часть — до сих пор коричневая. Это напоминает мне о молодости», — рассказывает жительница Вьетнама.





В 1990 году Нгуен Тхи Динь попросила разрешения переехать в буддийский храм Хюэ-Фуок, где она живет до сих пор. Она стала вегетарианкой и начала читать буддийские мантры.