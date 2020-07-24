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Женщина 64 года не стригла и не мыла волосы. Как она выглядит сейчас
Источник материала: Tut.by
83-летняя Нгуйен Тхи Динх из вьетнамской провинции Бен-Тре 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их шампунем, отрастив таким образом шестиметровый «дред». Об этом сообщает издание
В 19 лет Нгуйен беспокоили сильные головные боли. Родители водили ее к специалистам, но даже после прописанного лечения симптомы не прекратились. Тогда женщина решила, что у нее болит голова из-за стрижек и мытья волос шампунем.
«С тех пор я перестала стричь волосы. Когда они снова начали отрастать, мне стало легче. К тому же у меня снова начала болеть голова, когда я мыла волосы. Поэтому я больше не делала этого», — рассказывает она.
По словам женщины, несмотря на преклонный возраст, ее волосы отрастают ежегодно на 10 см. Сейчас их длина достигает шести метров.
«Мне уже много лет, и волосы на моей голове седые. Но поскольку я давно их не мыла, большая часть — до сих пор коричневая. Это напоминает мне о молодости», — рассказывает жительница Вьетнама.
В 1990 году Нгуен Тхи Динь попросила разрешения переехать в буддийский храм Хюэ-Фуок, где она живет до сих пор. Она стала вегетарианкой и начала читать буддийские мантры.
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83-летняя Нгуйен Тхи Динх из вьетнамской провинции Бен-Тре 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем, отрастив таким образом шестиметровый «дред»
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