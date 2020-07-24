|
Три человека погибли в аварии под Скиделем
Источник материала: ОНТ
Ночью 24 июля под Скиделем произошло ДТП. В результате погибли три человека,
По предварительным данным, 32-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем. От удара легковушка загорелась. В салоне автомобиля находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте. Четвертый пассажир – девушка – госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
ФОТО и ВИДЕО: МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 24 июля под Скиделем произошло ДТП. В результате погибли три человека, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По предварительным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)