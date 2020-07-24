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Три человека погибли в аварии под Скиделем

24.07.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека погибли в аварии под Скиделем

Ночью 24 июля под Скиделем произошло ДТП. В результате погибли три человека, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. 

По предварительным данным, 32-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем. От удара легковушка загорелась. В салоне автомобиля находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте. Четвертый пассажир – девушка – госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.



 На месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

ФОТО и ВИДЕО: МВД 

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Ночью 24 июля под Скиделем произошло ДТП. В результате погибли три человека, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.  По предварительным...
 
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