Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич продолжает работу в округе

Источник материала: Вороновская газета





В Вороново депутат провел встречу с трудовыми коллективами АтП№14 и Вороновского филиала ГП «Гроднооблтопливо». Он рассказал о законотворческой деятельности Парламента, в составе которого он работает и представляя интересы округа. За две сессии было принято около 80 законопроектов. Все они затрагивают различные сферы жизни.

Много изменений содержат новые редакции Кодекса об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. После внесения изменений они будут соответствовать современным реалиям и разумным подходам к правовому регулированию повседневной жизни общества. На некоторых парламентарий остановился более детально. Новый проект КоАП предусматривает категоризацию правонарушений. Предложено все административные правонарушения разделить на три категории в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий: проступки, значительные, грубые правонарушения. Пересмотрены высший и низший пороги ответственности за административные правонарушения, сделан уклон на профилактические (устное замечание, предупреждение), а не карательные меры воздействия. При этом за грубые правонарушения, связанные с хулиганством, вождением в нетрезвом виде, хищениями, насильственными действиями, массовыми беспорядками, жесткие меры реагирования сохранены.





Александр Иванович подчеркнул, что выполнение социальных обязательств руководство страны всегда ставило на первое место, несмотря ни на какие внешнеполитические события. И подкрепил свои слова самым актуальным примером — в мае подписан Указ Президента Республики Беларусь №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Вводятся дополнительные гарантии для многодетных матерей, родителей детей-инвалидов, людей с инвалидностью при начислении пенсии по возрасту — снижены требования к страховому и общему стажам. Ведь, к примеру, имея серьезные проблемы со здоровьем, отработать 18-20 лет не всегда возможно, как и заниматься другой засчитываемой в общий стаж деятельностью





— Благополучие наших граждан зависит от того, как развивается экономика. Предприятия должны работать, люди — получать заработную плату и платить налоги, тогда и в бюджет поступают средства для выполнения социальных программ и обязательств. В суверенной Беларуси налажены устойчивая политическая система, эффективное госуправление. Нужно сохранить то, что выстраивалось годами, — обратился А.И. Маркевич к участникам встречи. — Непростая ситуация в мире, в том числе эпидемиологическая, требует мобилизации всех усилий общества и власти внутри нашей страны. Это особенно актуально сейчас, когда нужно противостоять негативному внешнему влиянию на экономику и настроения людей. Нам все предстоит важное политическое событие — выборы Президента Республики Беларусь. На мой взгляд, отдавая свой голос за кандидата, нужно думать о наших будущих перспективах. И брать во внимание не звучные лозунги, а конкретные дела претендентов на этот пост.





Выступление парламентария продолжил председатель Вороновского райисполкома Николай Розум. Он вкратце ознакомил присутствующих с итогами социально-экономического развития района, с которыми завершаем пятилетку. Благодаря усилиям тружеников различных отраслей можно делать благоприятные прогнозы на выполнение основных показателей.











Николай Аркадьевич ответил на поступившие вопросы. Чтобы упорядочить торговлю продукцией за территорией рынка в Вороново, прорабатывается установка дорожного знака, запрещающего в определенные дни въезд транспорта на стоянку в районе автовокзала. Разгрузить аг. Бенякони от большого количества фур, ожидающей своей очереди на пересечение границы, поможет строительство стоянки. Ожидается, что инвестор приступит к выполнению работ уже в сентябре.

Приветствуя на встрече жителей д. Бастуны, Александр Маркевич подчеркнул, что не так давно общался с ними во время предвыборной кампании в Палату представителей. А сегодня как избранный депутат держит отчет о своей деятельности и хочет узнать о волнующих или нерешенных вопросах. И зал оживился, перейдя от общегосударственных тем к местным.







Некогда оживленная деревня имела развитую инфраструктуру, здесь был центр колхоза. Сельчане до сих пор с сожалением говорят о закрытии некоторых объектов: хозяйственного магазина, бани, мехмастерских. Поступило пожелание увеличить ассортимент промышленных товаров в местном магазине. Хотя выход из ситуации есть – можно заказать необходимое. Сельчанам хотелось бы вместо овощей, которые они сами выращивают, видеть на прилавке больше фруктов и кисломолочной продукции. Очень надеются люди на то, что смогут вернуться к разведению свиней в подсобных хозяйствах. Руководитель района пояснил, что пока есть свинокомплекс КСУП э/б «Погородно», буферная 5-километровая зона должна сохраняться. Но если учесть общереспубликанскую тенденцию к снижению поголовья свиней в животноводческой отрасли, возможно, будет принято решение о закрытии объекта. На месте были даны пояснения по изменению периодичности завоза потребителям газовых баллонов. Чтобы избежать перебоев, есть возможность подключить запасной. Газоснабжающее предприятие на взаимовыгодных условиях оказывает абонентам такую услугу.















Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.