В ЕС отреагировали на массовые задержания в Беларуси накануне президентских выборов

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"Европейская правда" со ссылкой на заявление еврочиновников. В ЕС прокомментировали массовые задержания участников протестных акций в Беларуси, которые проходят накануне президентских выборов в республике. Об этом стало известно по итогам специальной встречи чиновников Европейского союза и Беларуси, которая была сосредоточена на ситуации в области прав человека и демократии в контексте предстоящих президентских выборов 9 августа, пишетсо ссылкой на заявление еврочиновников.





"ЕС подтвердил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Беларусью основных свобод и похоже произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса. ЕС призвал Беларусь освободить всех задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также на справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование", - говорится в заявлении.





Кроме того, ЕС выразил сожаление, что Беларусь своевременно не продлила приглашение для Офиса ООН по демократическим институтам и правам человека и призвал соблюдать международные избирательных стандартов в течение избирательного процесса.









Стороны также обсудили состояние переговоров относительно приоритетов партнерства между ЕС и Беларуси, важным средством активизации двустороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства.





"Сторона ЕС подчеркнула важность дальнейшего тесного сотрудничества Беларуси с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности во время выполнения стресс-теста на Белорусской АЭС", - говорится в заявлении.





Делегацию ЕС возглавил Люк Девинь, исполняющий обязанности директора по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий. Делегацию Беларуси возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.