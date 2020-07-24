А вы уже готовы к участию в Online Quiz от БРСМ?

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24.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
21 секунда на ответ, вопросы на белорусскую тематику с юмором и нестандартным подходом (только на молодежные и актуальные темы). Готовы? Тогда переходите по
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21 секунда на ответ, вопросы на белорусскую тематику с юмором и нестандартным подходом (только на молодежные и актуальные темы). Готовы? Тогда переходите по ссылке!
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