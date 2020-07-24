В Пуховичском районе будут производить безопасные детские краски

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В бывшей школе в Узлянах начнут производить безопасные детские краски, сообщает МЛЫН.ВY.





Здание школы в деревне Узляны Пуховичского района выставляли на аукцион еще в январе. На аукционе, который 17 июля провел комитет «Минскоблимущество», школу наконец продали.

Двухэтажное здание школы общей площадью 1731,5 кв. м в деревне Узляны Пуховичского района приобрел единственный участник аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%. Новый собственник планирует производить там экологически безопасные краски и пластилин для детского творчества.

Ближайший аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Пуховичского района, назначен на 12 августа. На торги выставлены здание сельского Дома культуры в деревне Орешковичи, здание библиотеки-клуба в Сергеевичах и здание школы в деревне Красный Октябрь. Начальная цена выставленной на аукцион недвижимости — одна базовая величина за каждый объект.