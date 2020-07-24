Парламентарии продолжают встречи с людьми: Виктор Лискович проведет прием в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Думать о завтрашнем дне и работать на результат. Именно так привыкли жить люди в регионах – и связь с ними держат представители власти. Члены Совета Республики продолжают встречи с людьми и коллективами.

Очередная состоялась в Молодечненском районе. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил местный Дворец культуры, выехал по обращению жителей одного из микрорайонов и пообщался с активом агрогородка Лебедево. Говорили о благополучии людей, школьном образовании и не обошли вниманием ситуацию с медициной.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию: «Эта ситуация с пандемией для нашей медицины пойдёт на пользу. Во-первых, мы научились быстро и качественно проводить диагностику, работать в сложных и непривычных условиях. Во-вторых, наши лечебницы теперь оборудованы еще лучше – появились компьютерные томографы, и они еще понадобятся в других ситуациях, чтобы выявлять пневмонии и так далее».

Сегодня на приём к Виктору Лисковичу можно будет попасть в Гродно. А в Дзержинске председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец выслушает людей по телефону – прямая линия начнёт работать в 11:30.

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