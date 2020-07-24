Новый дизель-поезд Минск – Гродно запускает Белорусская железная дорога

Источник материала: ОНТ

Быстро, комфортно и технологично. Теперь из Минска в Гродно и обратно - только так. Белорусская железная дорога сегодня запускает новый состав.

Скорость дизель-поезда - 140 км/ч. Комфорт пассажиров – это регулировка сидений, выдвижные ступеньки и кондиционер. Технологичные решения – беспроводной интернет, индивидуальные розетки, двери на кнопках и бортовой медиасервер. Такой поезд уже курсирует из Минска в Витебск. Это часть работы по развитию транспортного комплекса на пятилетие.

Константин Бояр, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги: «Это один из этапов и шагов по достижению главной цели – в общем по всей республике качественно связать Минск с областными центрами. А Гродненский регион - наиболее удалённый, есть особенности дорожной инфраструктуры, тем не менее, мы повышаем скорости, создаем максимальный комфорт, минимальное время в пути, и работа продолжается, мы нацелены на больший результат».

В салоне есть многофункциональная зона для перевозки людей с ограниченными возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. В нынешнем году запланирована поставка еще трех таких составов.

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