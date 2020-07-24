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Новый дизель-поезд Минск – Гродно запускает Белорусская железная дорога
Источник материала: ОНТ
Быстро, комфортно и технологично. Теперь из Минска в Гродно и обратно - только так. Белорусская железная дорога сегодня запускает новый состав.
Скорость дизель-поезда - 140 км/ч. Комфорт пассажиров – это регулировка сидений, выдвижные ступеньки и кондиционер. Технологичные решения – беспроводной интернет, индивидуальные розетки, двери на кнопках и бортовой медиасервер. Такой поезд уже курсирует из Минска в Витебск. Это часть работы по развитию транспортного комплекса на пятилетие.
В салоне есть многофункциональная зона для перевозки людей с ограниченными возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. В нынешнем году запланирована поставка еще трех таких составов.
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Быстро, комфортно и технологично. Теперь из Минска в Гродно и обратно - только так. Белорусская железная дорога сегодня запускает новый состав. Скорость...
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