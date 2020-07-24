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Джей Ло - 51! Как девочка из бедной семьи и криминального района стала миллионером и звездой номер один
Источник материала: Tut.by
Спустя десятки выпущенных музыкальных суперхитов, а также миллионы заработанных долларов она сумела остаться все той же девчонкой из многоэтажки, какой была много лет назад. Безусловно, имя Дженнифер Лопес сегодня прочно ассоциируется с роскошью, «тяжелым» люксом и гламуром. Но в то же время эта певица и актриса сумела сохранить человеческое лицо, стать понятной и близкой тысячам своих поклонников. В чем же секрет Джей Ло? Попытаемся его разгадать, внимательно изучив биографию звезды.
Дженни появилась на свет 51 год назад в Нью-Йорке, в квартале Касл Хилл. Родители — пуэрториканцы: отец работал в компьютерной фирме, а мама была домохозяйкой. Жили просто и скромно. Детей (кроме Джен в семье было еще две дочери) воспитывали в строгости, но Джен все равно ухитрялась шалить: «Моя комната была на втором этаже. Через окно я вечно вылезала на крышу, спускалась по лестнице на крышу сарая, а затем с нее прыгала. Долгое время мама не замечала, что так я сбегаю из дома, однако однажды зашла в мою комнату и раскрыла мой коварный план.
Если мама была «плохим полицейским», то папа баловал своих девочек:
«Мой папа, он из категории святых мужчин, которые беззаветно заботятся о женщине, не способны ее даже мимолетно огорчить. Он так предан своим женщинам — маме и нам, трем дочкам. И каждая из нас знала, что отец всегда, при любых обстоятельствах, — наша поддержка».
Заметив, что Дженни обожает петь и танцевать, мама отвела ее на уроки вокала и хореографии. А потом определила дочку в католическую школу, где девочка смогла продолжать петь, правда на этот раз в хоре.
Помимо прекрасных успехов в творчестве, Дженнифер оказалась весьма способной спортсменкой: гимнастика, бег, бейсбол. Но любовь к искусству победила. Тем более что в выпускном классе Лопес прошла кастинг в картину «Моя маленькая девочка» и с тех пор жила мечтой стать не только певицей, но и актрисой.
У Лопесов-старших было свое мнение на этот счет, и они буквально заставили дочку поступить на юридический. Дженнифер продержалась там меньше года и ушла, чтобы профессионально заниматься музыкой и танцами.
«Родители решили, что я свихнулась, когда я бросила колледж и заявила им, что собираюсь профессионально петь и танцевать. Они сказали: „Дженни, это просто глупость. Никому из латинос этого не удалось!“. И это было правдой: реально большого успеха в шоу-бизнесе ни у одного латино тогда еще не было. Но эту логику — „невозможно, потому что раньше так не было“ — я просто не понимала. И совсем не обращала внимания на тот факт, что вступаю в зону величайшей конкуренции».
Чтобы не превращать родительский дом в арену боевых действий, Дженни решает уйти и снять квартиру. Независимая творческая жизнь приносит первые плоды. Она играет в мюзиклах Jesus Christ Superstar и Oklahoma!, а также ее приглашают в гастрольный тур хора Golden Musicals of Broadway. Джен снимается в абсолютно проходных кинокартинах и работает танцовщицей на популярном ТВ-шоу «Яркие краски».
Первый серьезный успех в большом кино и номинацию на «Золотой глобус» ей принесла лента «Селена» (1997). Потом был фильм «Вне поля зрения» (1998), где ее напарником стал Джордж Клуни, а сумма гонорара составила 1,5 миллиона долларов США. Никогда еще латиноамериканки не зарабатывали в кино такие деньги. А Дженнифер — смогла. Да еще и престижную премию ALMA за это получила. Фантастический триллер «Клетка» (2000) окончательно закрепил за ней славу превосходной актрисы.Позже в ее карьере случится потрясающая мелодрама «Давайте потанцуем» (2004), где Лопес работала на одной площадке с Ричардом Гиром и Сьюзен Сарандон. Фильмы «Свадебный переполох» с Мэтью Макконахи, «Госпожа горничная» с Рэйфом Файнсом и «Если свекровь — монстр», в которой она сыграла вместе с легендарной Джейн Фондой, попали в топ комедий на все времена.
К слову, с Дженнифер в главной роли также вышел отличный сериал «Оттенки синего» (2015). Жизненные перипетии матери-одиночки, которая приходит в ФБР, чтобы бороться с коррупцией, держали в напряжении зрителей целых три сезона.
За одну из последних своих работ в кино — роль второго плана в картине «Стриптизерши» (2020), основанной на реальных событиях, — Джен снова удостоилась номинации на «Золотой глобус».
И все же важнейшим из искусств для Дженнифер оказалась музыка. Свой первый сингл
Вслед за первым суперхитовым альбомом Лопес выпускает второй, еще более крутой четырежды платиновый J.Lo (2001). Он моментально возглавил все мировые чарты, не покидая престижный Billboard 200 двадцать шесть недель. Только в США пластинка разошлась тиражом в 4 миллиона копий плюс 12 миллионов копий по всему миру. Не считая пиратских дисков. Все это сделало Дженни звездой уровня Бритни Спирс, Мерайи Кэрри и Уитни Хьюстон, вместе взятых.Звезда сцены и кино не устает радовать поклонников не только своим творчеством, но и событиями бурной личной жизни. Оставив в прошлом два первых неудачных брака — с кубинским официантом Охани Ноа и танцором Крисом Джаддом, — она с удовольствием отдается роману с популярнейшим актером Беном Аффлеком. Пресса прозвала этот союз «Беннифер» (и было это задолго до «Бранжелины» — прозвище пары Брэда Питта и Анжелины Джоли) и следила за парочкой на каждом углу. Вышедший в это время клип Джен Jenny from the Block стал автобиографическим. Влюбленные объявили о помолвке и продемонстрировали публике кольцо Лопес, которое жених подарил ей в честь обручения — шестикаратный розовый бриллиант стоимостью полтора миллиона долларов. Свадьбу назначили на 14-е сентября 2003 года. Но к разочарованию милллионов фанатов по всему миру ровно за день до торжества Джен и Бен отменили его. Говорят, что отношения разорвал Аффлек, и уже меньше чем через месяц он стал встречаться с Дженнифер Гарнер.
Разбитое сердце Дженнифер склеил ее давний друг музыкант и исполнитель Марк Энтони. Он был не так хорош собой, как красавчик Бен Аффлек, и не ухаживал напоказ. Тем не менее смог покорить певицу. В 2004 году они поженились.
Вскоре в прессе появились сообщения, что Лопес беременна. «Я сразу поняла, что внутри меня зародилась новая жизнь. Мы пошли к врачу. Помню, мне делают ультразвук, и врач говорит мне, показывая на экран: „Ты видишь это маленькое зернышко риса? Это твой ребенок! А видишь еще одно зернышко рядом? Это другой малыш“. Я начала истерически смеяться, потому что просто не могла в это поверить. Так я узнала, что у меня будут близнецы».
В положенное время на свет появились очаровательные малыши: мальчик и девочка. Сын Макс (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел). Рождение детей окрылило звездную маму. Отныне вся ее жизнь принадлежала только этим двоим.
«С рождением детей я перестала быть номером один в моем собственном списке приоритетов. Теперь на первом месте они. Я даже не представляю, как могла выступать — а тогда у меня был мировой концертный тур — чуть не до седьмого месяца беременности! Сейчас я бы так ни за что не поступила: все мои мысли о том, что будет хорошо, удобно, здорово для детей.
Я даже расстаться с ними не в силах — они ездят со мной по всему миру. Появилась няня — всего на 6 недель, но появилась. Вот тогда меня и охватил этот ужас: ее они полюбят, а меня нет. На трезвый взгляд — бред, ну как там может любить существо двухнедельного возраста? Но мне казалось — может! Няню полюбит, а меня — нет. Я вполне сознательно ощущала: я должна быть со своими детьми, эта любовь — самое важное в мире. После рождения детей я окончательно повзрослела. До того я жила будто в ожидании иной жизни, все готовилась к какому-то прекрасному „завтра“. А дети дали мне понять, что „завтра“ наступило, что мы живем в долгом „сегодня“. Что нельзя испытать большей любви, чем к ним».
Семейная жизнь с Марком Энтони закончилась семь лет спустя. Из-за «непримиримых разногласий». Правда, нужно отдать должное обоим: расходились они мирно и без ненужных скандалов. «Просто мы глубоко уважаем друг друга и понимаем, что совместная работа на пользу нам обоим. Зачем же тогда все портить? Глупо. И потом, у нас же общие дети, так что из моей личной жизни Марк тоже никогда не уйдет». Сильная и красивая Джен начинала все сначала, и ее это нисколько не пугало.
Изменения коснулись не только личной жизни. Певица также сменила звукозаписывающий лейбл, с которым работала долгие годы. Результатом таких перемен стала запись очередного успешного альбома и одной из самых успешных песен 2011 года On the Floor (при участии Pitbull).
«Все женщины, и особенно артистки, с возрастом становятся лишь лучше. Карьера Мерил Стрип взлетела после 40 лет. То же самое у Тины Тернер, Шер и у других. Они расцвели так, как не расцветали прежде, верно?» — похвалила сама себя Джен.В личной жизни Дженнифер также долго не оставалась одинокой. Мимолетные романы с танцором Каспером Смартом и рэпером Дрейком, а в 2017 году она стала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом. Тут все оказалось серьезно. «Мы с ним очень похожи. У нас схожие стремления и амбиции. Он спортсмен и всегда стремился быть лучшим. У меня такая же цель, только я хочу добиться успеха в своем деле. Мы очень трудолюбивые люди, делающие работу со всей страстью. Кроме того, испытываем огромное уважение друг к другу».
Год спустя влюбленные обручились. На сей раз Джен досталось кольцо с камнем в 10−15 каратов, стоимостью примерно в 5 миллионов долларов. Потенциальный жених как следует подготовился к моменту, когда должен опуститься на одно колено.
«Я планировал этот день примерно шесть месяцев. Я репетировал три дня подряд, хотел, чтобы закат был идеальным… Все сработало на отлично».
В прошлом году Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летие. В отличие от многих своих сверстниц, она встретила его в шикарной форме. При росте 167 см она весит в пределах 56 кг. А на многочисленных фото без макияжа выглядит гораздо моложе своего возраста.
«Думаю, дело в здоровом образе жизни, который я веду. С ранних лет я поняла, что нужно самой заботиться о себе. Я никогда не загорала на солнце, избегала прямых солнечных лучей, не злоупотребляла алкоголем, курением и не пристрастилась к наркотикам — это сослужило мне хорошую службу».
Прошлогоднее выступление Дженнифер на Суперкубке-2020 вместе с 42-летней Шакирой стало настоящим фурором. За каких-то 15 минут, проведенных на сцене, дивы доказали, что мало кто может поспорить с ними в умении сделать шоу.Сегодня Дженнифер Лопес не собирается сбавлять обороты или уходить в тень даже на время. Съемки, запись новых песен, работа над новой коллекцией одежды и обуви своего бренда и новыми ароматами собственной парфюмерной серии.
«Если я с кем-то и соревнуюсь, то только с самой собой — за лучшую себя. По логике никто из обладающих миллионными состояниями не может утверждать, что он остался прежним. Но все-таки я узнаю в себе все те лучшие и худшие черты, которые Бронкс во мне заложил. Девочка из пуэрториканской семьи, латина из криминального Бронкса — пример того, как сказки сбываются в реальности».
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Джей Ло - 51! Как девочка из бедной семьи и криминального района стала миллионером и звездой номер один
В чем же секрет Джей Ло? Попытаемся его разгадать, внимательно изучив биографию звезды.
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