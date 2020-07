Джей Ло - 51! Как девочка из бедной семьи и криминального района стала миллионером и звездой номер один

Источник материала: Tut.by

Спустя десятки выпущенных музыкальных суперхитов, а также миллионы заработанных долларов она сумела остаться все той же девчонкой из многоэтажки, какой была много лет назад. Безусловно, имя Дженнифер Лопес сегодня прочно ассоциируется с роскошью, «тяжелым» люксом и гламуром. Но в то же время эта певица и актриса сумела сохранить человеческое лицо, стать понятной и близкой тысячам своих поклонников. В чем же секрет Джей Ло? Попытаемся его разгадать, внимательно изучив биографию звезды.

Дженни появилась на свет 51 год назад в Нью-Йорке, в квартале Касл Хилл. Родители — пуэрториканцы: отец работал в компьютерной фирме, а мама была домохозяйкой. Жили просто и скромно. Детей (кроме Джен в семье было еще две дочери) воспитывали в строгости, но Джен все равно ухитрялась шалить: «Моя комната была на втором этаже. Через окно я вечно вылезала на крышу, спускалась по лестнице на крышу сарая, а затем с нее прыгала. Долгое время мама не замечала, что так я сбегаю из дома, однако однажды зашла в мою комнату и раскрыла мой коварный план.

Если мама была «плохим полицейским», то папа баловал своих девочек:

«Мой папа, он из категории святых мужчин, которые беззаветно заботятся о женщине, не способны ее даже мимолетно огорчить. Он так предан своим женщинам — маме и нам, трем дочкам. И каждая из нас знала, что отец всегда, при любых обстоятельствах, — наша поддержка».

Заметив, что Дженни обожает петь и танцевать, мама отвела ее на уроки вокала и хореографии. А потом определила дочку в католическую школу, где девочка смогла продолжать петь, правда на этот раз в хоре.

Помимо прекрасных успехов в творчестве, Дженнифер оказалась весьма способной спортсменкой: гимнастика, бег, бейсбол. Но любовь к искусству победила. Тем более что в выпускном классе Лопес прошла кастинг в картину «Моя маленькая девочка» и с тех пор жила мечтой стать не только певицей, но и актрисой.

У Лопесов-старших было свое мнение на этот счет, и они буквально заставили дочку поступить на юридический. Дженнифер продержалась там меньше года и ушла, чтобы профессионально заниматься музыкой и танцами.

«Родители решили, что я свихнулась, когда я бросила колледж и заявила им, что собираюсь профессионально петь и танцевать. Они сказали: „Дженни, это просто глупость. Никому из латинос этого не удалось!“. И это было правдой: реально большого успеха в шоу-бизнесе ни у одного латино тогда еще не было. Но эту логику — „невозможно, потому что раньше так не было“ — я просто не понимала. И совсем не обращала внимания на тот факт, что вступаю в зону величайшей конкуренции».

Чтобы не превращать родительский дом в арену боевых действий, Дженни решает уйти и снять квартиру. Независимая творческая жизнь приносит первые плоды. Она играет в мюзиклах Jesus Christ Superstar и Oklahoma!, а также ее приглашают в гастрольный тур хора Golden Musicals of Broadway. Джен снимается в абсолютно проходных кинокартинах и работает танцовщицей на популярном ТВ-шоу «Яркие краски».

Первый серьезный успех в большом кино и номинацию на «Золотой глобус» ей принесла лента «Селена» (1997). Потом был фильм «Вне поля зрения» (1998), где ее напарником стал Джордж Клуни, а сумма гонорара составила 1,5 миллиона долларов США. Никогда еще латиноамериканки не зарабатывали в кино такие деньги. А Дженнифер — смогла. Да еще и престижную премию ALMA за это получила. Фантастический триллер «Клетка» (2000) окончательно закрепил за ней славу превосходной актрисы.

Позже в ее карьере случится потрясающая мелодрама «Давайте потанцуем» (2004), где Лопес работала на одной площадке с Ричардом Гиром и Сьюзен Сарандон. Фильмы «Свадебный переполох» с Мэтью Макконахи, «Госпожа горничная» с Рэйфом Файнсом и «Если свекровь — монстр», в которой она сыграла вместе с легендарной Джейн Фондой, попали в топ комедий на все времена.

К слову, с Дженнифер в главной роли также вышел отличный сериал «Оттенки синего» (2015). Жизненные перипетии матери-одиночки, которая приходит в ФБР, чтобы бороться с коррупцией, держали в напряжении зрителей целых три сезона.

За одну из последних своих работ в кино — роль второго плана в картине «Стриптизерши» (2020), основанной на реальных событиях, — Джен снова удостоилась номинации на «Золотой глобус».

И все же важнейшим из искусств для Дженнифер оказалась музыка. Свой первый сингл If You Had My Love и одновременно суперхит она выпустила в 1999-м. Кинокритики неодобрительно покачали головой: если бы пластинка Лопес провалилась, то это непременно негативно отразилось бы на ее съемочной карьере. Но не тут-то было. Дебютный альбом On the 6 имеет такой сокрушительный успех, что все сомневающиеся в ее талантах успокоились раз и навсегда.

Вслед за первым суперхитовым альбомом Лопес выпускает второй, еще более крутой четырежды платиновый J.Lo (2001). Он моментально возглавил все мировые чарты, не покидая престижный Billboard 200 двадцать шесть недель. Только в США пластинка разошлась тиражом в 4 миллиона копий плюс 12 миллионов копий по всему миру. Не считая пиратских дисков. Все это сделало Дженни звездой уровня Бритни Спирс, Мерайи Кэрри и Уитни Хьюстон, вместе взятых.

Звезда сцены и кино не устает радовать поклонников не только своим творчеством, но и событиями бурной личной жизни. Оставив в прошлом два первых неудачных брака — с кубинским официантом Охани Ноа и танцором Крисом Джаддом, — она с удовольствием отдается роману с популярнейшим актером Беном Аффлеком. Пресса прозвала этот союз «Беннифер» (и было это задолго до «Бранжелины» — прозвище пары Брэда Питта и Анжелины Джоли) и следила за парочкой на каждом углу. Вышедший в это время клип Джен Jenny from the Block стал автобиографическим.

Влюбленные объявили о помолвке и продемонстрировали публике кольцо Лопес, которое жених подарил ей в честь обручения — шестикаратный розовый бриллиант стоимостью полтора миллиона долларов. Свадьбу назначили на 14-е сентября 2003 года. Но к разочарованию милллионов фанатов по всему миру ровно за день до торжества Джен и Бен отменили его. Говорят, что отношения разорвал Аффлек, и уже меньше чем через месяц он стал встречаться с Дженнифер Гарнер.

Разбитое сердце Дженнифер склеил ее давний друг музыкант и исполнитель Марк Энтони. Он был не так хорош собой, как красавчик Бен Аффлек, и не ухаживал напоказ. Тем не менее смог покорить певицу. В 2004 году они поженились.

Вскоре в прессе появились сообщения, что Лопес беременна. «Я сразу поняла, что внутри меня зародилась новая жизнь. Мы пошли к врачу. Помню, мне делают ультразвук, и врач говорит мне, показывая на экран: „Ты видишь это маленькое зернышко риса? Это твой ребенок! А видишь еще одно зернышко рядом? Это другой малыш“. Я начала истерически смеяться, потому что просто не могла в это поверить. Так я узнала, что у меня будут близнецы».

В положенное время на свет появились очаровательные малыши: мальчик и девочка. Сын Макс (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел). Рождение детей окрылило звездную маму. Отныне вся ее жизнь принадлежала только этим двоим.

«С рождением детей я перестала быть номером один в моем собственном списке приоритетов. Теперь на первом месте они. Я даже не представляю, как могла выступать — а тогда у меня был мировой концертный тур — чуть не до седьмого месяца беременности! Сейчас я бы так ни за что не поступила: все мои мысли о том, что будет хорошо, удобно, здорово для детей.

Я даже расстаться с ними не в силах — они ездят со мной по всему миру. Появилась няня — всего на 6 недель, но появилась. Вот тогда меня и охватил этот ужас: ее они полюбят, а меня нет. На трезвый взгляд — бред, ну как там может любить существо двухнедельного возраста? Но мне казалось — может! Няню полюбит, а меня — нет. Я вполне сознательно ощущала: я должна быть со своими детьми, эта любовь — самое важное в мире. После рождения детей я окончательно повзрослела. До того я жила будто в ожидании иной жизни, все готовилась к какому-то прекрасному „завтра“. А дети дали мне понять, что „завтра“ наступило, что мы живем в долгом „сегодня“. Что нельзя испытать большей любви, чем к ним».

Семейная жизнь с Марком Энтони закончилась семь лет спустя. Из-за «непримиримых разногласий». Правда, нужно отдать должное обоим: расходились они мирно и без ненужных скандалов. «Просто мы глубоко уважаем друг друга и понимаем, что совместная работа на пользу нам обоим. Зачем же тогда все портить? Глупо. И потом, у нас же общие дети, так что из моей личной жизни Марк тоже никогда не уйдет». Сильная и красивая Джен начинала все сначала, и ее это нисколько не пугало.

Изменения коснулись не только личной жизни. Певица также сменила звукозаписывающий лейбл, с которым работала долгие годы. Результатом таких перемен стала запись очередного успешного альбома и одной из самых успешных песен 2011 года On the Floor (при участии Pitbull).

«Все женщины, и особенно артистки, с возрастом становятся лишь лучше. Карьера Мерил Стрип взлетела после 40 лет. То же самое у Тины Тернер, Шер и у других. Они расцвели так, как не расцветали прежде, верно?» — похвалила сама себя Джен.

В личной жизни Дженнифер также долго не оставалась одинокой. Мимолетные романы с танцором Каспером Смартом и рэпером Дрейком, а в 2017 году она стала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом. Тут все оказалось серьезно. «Мы с ним очень похожи. У нас схожие стремления и амбиции. Он спортсмен и всегда стремился быть лучшим. У меня такая же цель, только я хочу добиться успеха в своем деле. Мы очень трудолюбивые люди, делающие работу со всей страстью. Кроме того, испытываем огромное уважение друг к другу».

Год спустя влюбленные обручились. На сей раз Джен досталось кольцо с камнем в 10−15 каратов, стоимостью примерно в 5 миллионов долларов. Потенциальный жених как следует подготовился к моменту, когда должен опуститься на одно колено.

«Я планировал этот день примерно шесть месяцев. Я репетировал три дня подряд, хотел, чтобы закат был идеальным… Все сработало на отлично».

В прошлом году Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летие. В отличие от многих своих сверстниц, она встретила его в шикарной форме. При росте 167 см она весит в пределах 56 кг. А на многочисленных фото без макияжа выглядит гораздо моложе своего возраста.

«Думаю, дело в здоровом образе жизни, который я веду. С ранних лет я поняла, что нужно самой заботиться о себе. Я никогда не загорала на солнце, избегала прямых солнечных лучей, не злоупотребляла алкоголем, курением и не пристрастилась к наркотикам — это сослужило мне хорошую службу».

Прошлогоднее выступление Дженнифер на Суперкубке-2020 вместе с 42-летней Шакирой стало настоящим фурором. За каких-то 15 минут, проведенных на сцене, дивы доказали, что мало кто может поспорить с ними в умении сделать шоу.

Сегодня Дженнифер Лопес не собирается сбавлять обороты или уходить в тень даже на время. Съемки, запись новых песен, работа над новой коллекцией одежды и обуви своего бренда и новыми ароматами собственной парфюмерной серии.

«Если я с кем-то и соревнуюсь, то только с самой собой — за лучшую себя. По логике никто из обладающих миллионными состояниями не может утверждать, что он остался прежним. Но все-таки я узнаю в себе все те лучшие и худшие черты, которые Бронкс во мне заложил. Девочка из пуэрториканской семьи, латина из криминального Бронкса — пример того, как сказки сбываются в реальности».