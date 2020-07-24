На заводе Suzuki в Венгрии произведен 3,5-миллионный автомобиль

Источник материала: Tut.by

С конвейера завода Magyar Suzuki в венгерском Эстергоме сошел 3,5-миллионный автомобиль. Юбилейным экземпляром стала гибридная версия кроссовера Vitara.





В настоящий момент на заводе Magyar Suzuki, который является третьим по величине предприятием Suzuki в мире, выпускаются две модели — S-Cross и Suzuki Vitara, а также гибридные версии этих моделей с 48-вольтовым электрическим довеском.









Европейский завод Suzuki, расположившийся недалеко от столицы Венгрии в городе Эстергом, начал свою работу в 1991 году. После подтверждения правительством Венгрии уровня локализации производства более 60% годовой объем выпускаемой продукции увеличился с 50 тысяч до 300 тысяч автомобилей. В разное время на венгерском заводе Suzuki производились такие модели, как Swift, Wagon R +, Ignis, SX4 и Splash.