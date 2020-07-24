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Выдача сертификатов ЦТ стартует в Беларуси

24.07.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже с 24 июля все те, кому этим летом предстоит непростой путь от вступительных испытаний до зачисления в вуз, смогут получить сертификат пройденного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вступительная кампания близится к завершению.

Выдача сертификатов ЦТ стартует в Беларуси

25 июля начнётся приём документов в средние специальные и высшие учебные заведения.

Накануне у абитуриентов была последняя возможность пройти централизованное тестирование в резервные дни, в том числе во всех регионах страны. Ей воспользовались полторы тысячи человек, по каким-либо причинам не прошедшие испытания в срок. Все они смогут получить свои сертификаты с 29 июля.

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Новости Беларуси. Уже с 24 июля все те, кому этим летом предстоит непростой путь от вступительных испытаний до зачисления в вуз, смогут получить сертификат...
 
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